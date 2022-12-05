江澤民逝世｜明日所有政府部門 安排收看追悼大會

【19:52更新】運輸署回覆查詢表示，所有運輸署職員，除因提供緊急服務等情況外，將追悼大會進行默哀時，在其辦公室或其座位，進行3分鐘默哀；提供公共服務的組別，例如牌照事務處、過境服務分組、駕駛事務組及車輛安全及標準部等，會作合適安排，在辦事處/工作地點進行默哀。

【18:45更新】香港郵政回覆本報查詢，表示所有政府人員在追悼大會默哀時會進行3分鐘默哀，郵政人員包括各郵政局櫃位人員亦會參與，屆時櫃位服務將會暫停，服務於默哀後恢復正常。

前國家主席江澤民逝世，其追悼大會將於明日早上10時，在北京人民大會堂舉行舉行，香港十八區民政事務處亦會於指定地點安排直播。政府行政署向各部門常任秘書長及首長發信，安排明日所有政府部門在可行情況下，收看已故前中共總書記、前國家主席江澤民追悼大會，以及默哀3分鐘。

緊急救援行動應先出勤

收看追悼大會直播的相關安排包括，政府總部2樓會議廳明天早上10時開始，將直播在北京舉行的追悼大會，供行政會議成員與政府總部員工收看，場地早上9時半開放入座。所有政府政策局及部門應在可行情況下在其辦公大樓或辦公室，安排收看追悼大會供員工參與，期間如需執行緊急救援行動，則應先出勤執行任務；各部門應鼓勵政府資助機構和相關業界機構及組織作相同安排。收看追悼大會期間將一同默哀3分鐘，政府船隻在追悼大會進行默哀時， 同時鳴笛3 分鐘。