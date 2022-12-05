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2022-12-05 19:52:47

江澤民逝世｜明日所有政府部門 安排收看追悼大會

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江澤民逝世｜明日所有政府部門在可行情況下　安排收看追悼大會。(路透社)

【19:52更新】輸署回覆查詢表示，所有運輸署職員，除因提供緊急服務等情況外，將追悼大會進行默哀時，在其辦公室或其座位，進行3分鐘默哀；提供公共服務的組別，例如牌照事務處、過境服務分組、駕駛事務組及車輛安全及標準部等，會作合適安排，在辦事處/工作地點進行默哀。

【18:45更新】香港郵政回覆本報查詢，表示所有政府人員在追悼大會默哀時會進行3分鐘默哀，郵政人員包括各郵政局櫃位人員亦會參與，屆時櫃位服務將會暫停，服務於默哀後恢復正常。

前國家主席江澤民逝世，其追悼大會將於明日早上10時，在北京人民大會堂舉行舉行，香港十八區民政事務處亦會於指定地點安排直播政府行政署向各部門常任秘書長及首長發信，安排明日所有政府部門在可行情況下，收看已故前中共總書記、前國家主席江澤民追悼大會，以及默哀3分鐘。

緊急救援行動應先出勤

收看追悼大會直播的相關安排包括，政府總部2樓會議廳明天早上10時開始，將直播在北京舉行的追悼大會，供行政會議成員與政府總部員工收看，場地早上9時半開放入座。所有政府政策局及部門應在可行情況下在其辦公大樓或辦公室，安排收看追悼大會供員工參與，期間如需執行緊急救援行動，則應先出勤執行任務；各部門應鼓勵政府資助機構和相關業界機構及組織作相同安排。收看追悼大會期間將一同默哀3分鐘，政府船隻在追悼大會進行默哀時， 同時鳴笛3 分鐘。

政府娛樂及慶祝活動延期或取消

政策局及部門首長應避免在明天出席任何公共娛樂或慶祝活動，或為有關活動主禮；公務員工會亦應避免明天舉行任何慶祝活動，非慶祝性質的活動則不應包括娛樂及表演部分。

全港政府建築物和設施的國旗、區旗及部門或機構旗幟，明天繼續下半旗誌哀；所有政府舉辦及資助的娛樂及慶祝活動，應按情況安排延期或取消，其他非慶祝活動，例如學校畢業典禮、開幕禮等則可繼續。

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