泰利襲港｜8號波掛逾15小時 打工仔嘆「打風假」成歷史 !

颱風泰利襲港，昨凌晨改掛8號波後逾15小時才改發3號，打工仔以往必定好好享用此天賜的「打風假」；但經歷3年疫情，不少工作已可隨時WFH(在家工作)；有打工仔感嘆此另類福利已成歷史。不過，8號風球下僱員是否一定要接受WFH安排，卻存在灰色地帶，並引起熱議。另外，昨日間市面未見受惠於「打風假」，銅鑼灣街頭人流疏落，只有少數市民「未落波」已出外睇戲、食飯；有旅客的行程被颱風打亂。 從事貿易工作的陳小姐稱，以往「渴望」打風，因「離開公司，就不用處理公司嘢」，但自疫情後，公司配備電腦容許員工在家工作，故今次打風已沒有打風假，改為WFH。陳小姐指，現時在家工作，上司與她以電話緊密聯繫，更要即時處理提問，較在公司「更煩」，「去廁所都要帶埋部電話入去！」否則被誤會「唔做嘢」。另一位昨需在家工作的黃小姐指，公司指引並無要求員工在家工作，但疫情期間實施WFH後，隨時在家中都可與上司和同事互通訊息，直言「另類福利」已成歷史，「依家颱風係要做嘢，唔係假期」。她又指，未見有朋友在「打風WFH」期間外出，「相信(偷偷外出的人)總係有嘅，不過我就無咁諗過，畢竟條街冇嘢行！」



颱風下應該安排WFH？ 打工仔在8號風球下須WFH或成新常態，究竟是否必然呢？勞聯立法會議員周小松表示，現行法例沒有規定颱風期間屬僱員休假，僱員應留在安全地方，建議政府因應疫後出現在家工作的選項，透過立法釐清做法。他又質疑，若勞資雙方事前沒有協議，而僱主要求僱員在颱風期間在家工作，未必完全符合勞工處指引，建議僱主盡量避免有關情況。 他又指，留家僱員沒有責任提供電腦去工作，除非僱主早已安排僱員WFH，並已提供合適工具，情況有如疫情期間的在家工作安排，屬勞資雙方同意的協議，僱員可在沒有任何障礙下工作，否則只是因應颱風作出的臨時安排，既不合情亦不合理。 根據勞工處《颱風及暴雨情況工作守則》，僱主應以員工的安全和從居住地點往返工作地點的可行性作首要考慮，訂明在惡劣天氣或超強颱風後的「極端情況」下，僱員上班、下班、復工及在家工作的安排。只要求絕對必需的人員在惡劣天氣或「極端情況」下返回工作地點上班，盡量將在惡劣天氣情況下於工作地點當值的必要人員人數減至最少，並預早通知有關僱員。在守則以個人安全為先的原則下，如留在家中並不影響安全，颱風下在家工作並沒有違反守則。

