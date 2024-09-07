舒適堡結業｜營商手法涉「疲勞轟炸」及簽超長會籍　創辦人2015年曾被捕

連鎖健身中心「舒適堡」今日（6日）發出通告，暫時全線結業，待新投資者接手後重整業務。舒適堡過去營銷手段備受批評，例如涉及疲勞轟炸簽超長會籍，創辦人陸毅強曾因不良銷售手法而被海關拘捕。

舒適堡「疲勞轟炸」要受害人交出身份證及信用卡

2015年時，舒適堡健身中心職員懷疑在銷售健身會籍時向客人施加不當影響，導致客人購買價值3.8萬的10年健身會籍，涉嫌違反《商品說明條例》的不良營商手法。當時陸毅強及其餘3人被捕。

海關當時表示，銷售人員告訴事主，「不如你拿你的身份證及信用卡給我，讓我替你看看有甚麼優惠。沒有損失，只有着數」，令事主交出身份證及信用卡，之後這個銷售人員在未經事主同意下，過戶3.8萬元買10年會籍，並跟受害人說，「你不能不要，已經過了數，以及不是你要不要，公司給你你便要。」