香港計劃生育回顧｜家計會經典宣傳片「兩個就夠晒數」李麗珊「400萬養B」？

日前（8月15日）香港家庭計劃指導會發表調查結果，指本港夫婦平均育有0.9名子女，創下歷史新低。生或不生、生多少個孩子，各人選擇不同。而從1950年代起，街頭海報、廣告歌、宣傳片等傳遞不同年代的計劃生育信息，當中，你又最記得哪一個？

家計會經典宣傳片「兩個就夠晒數」 黃霑包辦作曲填詞

要數最經典的生育宣傳片，有點年紀的人一定會記得家計會在1975年的「兩個就夠晒數」短片。片中，幾個家庭正在划着小艇，當中一些各載着兩名子女的家庭，顯得悠閒自在。但當鏡頭轉到另一隻小艇上，一臉憔悴的爸爸載着四名女兒、忙着照顧手抱Ｂ仔的太太，他的樣子萬分無奈，最後回看鏡頭，豎起兩隻手指，勸大家生兩個孩子已足夠。短片配合黃霑的曲詞，「生仔也好，生女也好，兩個已經夠晒數」簡單易明，令人牢記。 家計會前身是1936年成立的香港優生學會，1950年改組後正式命名為香港家庭計劃指導會。

當時正值二戰後，大量內地人來港，加上高出生率，因而人口激增，對住屋、教育及醫療等造成沉重壓力。 家計會自1955年獲得港英政府資助活動，為市民提供節育指導服務，以及推廣家庭計劃，紓緩人口增長過急的問題。初期，家計會主要以電台和街頭海報宣傳計劃生育信息，例如1952年的海報標語：「有計劃生育，免負擔困難」。70年代，開始加入電視宣傳短片，而「兩個就夠晒數」正是當中的表表者，廣告歌唱到街知巷聞，深入民心；「兩個就夠晒數」也成為那個年代的重點宣傳用語。