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2024-01-27 12:00:00

香港計劃生育回顧｜家計會經典宣傳片「兩個就夠晒數」李麗珊「400萬養B」？

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香港計劃生育回顧，兩個夠晒數？

香港計劃生育回顧，兩個夠晒數？

日前（8月15日）香港家庭計劃指導會發表調查結果，指本港夫婦平均育有0.9名子女，創下歷史新低。生或不生、生多少個孩子，各人選擇不同。而從1950年代起，街頭海報、廣告歌、宣傳片等傳遞不同年代的計劃生育信息，當中，你又最記得哪一個？

家計會經典宣傳片「兩個就夠晒數」 黃霑包辦作曲填詞

要數最經典的生育宣傳片，有點年紀的人一定會記得家計會在1975年的「兩個就夠晒數」短片。片中，幾個家庭正在划着小艇，當中一些各載着兩名子女的家庭，顯得悠閒自在。但當鏡頭轉到另一隻小艇上，一臉憔悴的爸爸載着四名女兒、忙着照顧手抱Ｂ仔的太太，他的樣子萬分無奈，最後回看鏡頭，豎起兩隻手指，勸大家生兩個孩子已足夠。短片配合黃霑的曲詞，「生仔也好，生女也好，兩個已經夠晒數」簡單易明，令人牢記。　家計會前身是1936年成立的香港優生學會，1950年改組後正式命名為香港家庭計劃指導會。

當時正值二戰後，大量內地人來港，加上高出生率，因而人口激增，對住屋、教育及醫療等造成沉重壓力。　家計會自1955年獲得港英政府資助活動，為市民提供節育指導服務，以及推廣家庭計劃，紓緩人口增長過急的問題。初期，家計會主要以電台和街頭海報宣傳計劃生育信息，例如1952年的海報標語：「有計劃生育，免負擔困難」。70年代，開始加入電視宣傳短片，而「兩個就夠晒數」正是當中的表表者，廣告歌唱到街知巷聞，深入民心；「兩個就夠晒數」也成為那個年代的重點宣傳用語。

1952年家計會的宣傳海報：「有計劃生育，免負擔困難」，推廣家庭計劃，紓緩人口增長對社會造成的多方面壓力。（圖片來源：家計會網站） 1970年代，海報或短片中都會用上經典宣傳用語「兩個就夠晒數」。（圖片來源：家計會網站） 1975年的「兩個夠晒數」宣傳短片，歌曲由黃霑作曲、填詞，以及仙杜拉主唱，你還記得嗎？（圖片來源：家計會網站截圖） 家計會前身是1936年成立的香港優生學會，1950年改組後正式命名為香港家庭計劃指導會。1950年代，開設生育指導所。（圖片來源：家計會網站）

80年代家計會宣傳男性節育 關德興、漫畫「得哥」齊講男子有責

到了70年代中期，家計會的宣傳對象不再只限女性，1983年找來扮演「黃飛鴻」的關德興大講「家庭計劃 男子有責」，以及86年以漫畫人物「得哥」宣傳男性節育，都收到不俗的效果。隨着80年代尾，香港出生率開始明顯下跌，「兩個夠晒數」已經不合時宜。到了千鿋年後，更轉為鼓勵生育。2003年，家計會請來六合彩第一代主持夏春秋拍下「六合彩變奏版」，帶出生育要提早計劃的概念。2007年的「大家庭 小家庭 家計做好最精明」，繼續鼓勵大家不管想生多少個孩子，最重要做好生育計劃的準備。2015年，延續之前的提早做好生育計劃，在「想生幾個？預早計劃好 心中有數」宣傳片中，孩子數目多至5名，鼓勵大家不妨多生幾個孩子，並盡早做好家庭計劃，以免錯過最理想的生育時機。

1983年，扮演黃飛鴻的關德興為家計會宣傳「家庭計劃 男子有責」。（圖片來源：家計會網站） 2003年，家計會推出「等咗好耐都未有？」宣傳片，由六合彩第一代主持夏春秋帶出生育要提早計劃的概念。（圖片來源：家計會網站截圖） 2007年，家計會以「大家庭 小家庭 家計做好最精明」為宣傳標語，繼續鼓勵大家不管想生多少個孩子，都要做好生育計劃。（圖片來源：家計會網站） 2015年，家計會拍攝「想生幾個？預早計劃好 心中有數」宣傳片，孩子數目多至5名，鼓勵生育的信息不言而喻。（圖片來源：家計會網站）

李麗珊「400萬養B」廣告 嚇親有意生育者？

不過，生孩子應做好甚麼準備？為香港奪奧運第一金的「風之后」李麗珊，在2006年拍了一個廣告，當中提及「養大一個BB要400萬」，引來大眾議論紛紛，也令到不少有意生育者需要再三細心思量。

李麗珊在2006年的一個廣告中，提及「養大一個BB要400萬」，不單當年引來議論紛紛，直至現在仍是很多人生育前的一大考慮。（網上截圖）

李麗珊在2006年的一個廣告中，提及「養大一個BB要400萬」，不單當年引來議論紛紛，直至現在仍是很多人生育前的一大考慮。（網上截圖）

不過，生孩子應做好甚麼準備？為香港奪奧運第一金的「風之后」李麗珊，在2006年拍了一個廣告，當中提及「養大一個BB要400萬」，引來大眾議論紛紛，也令到不少有意生育者需要再三細心思量。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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