黎智英案│控辯雙方承認事實　指陳沛敏手機有Mark Simon及「香港觀察」創辦人聯絡紀錄

《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今(8日)在西九龍裁判法院進入第七日審訊，處理控辯雙方承認事實。控辯雙方在處理承認事實後，辯方會申請播放部分相關片段，估計需時4天半至6天。而代表黎智英的資深大律師彭耀鴻缺席，並且會缺席聆訊兩周，由大律師關文渭代表，辯方希望押後本案不多於3天，以待彭耀鴻出席聆訊。

黎智英案｜ 黎妻子及陳日君等到庭旁聽

黎智英由囚車押送到法院，大批警員在法院附近戒備。黎智英今日身穿啡色毛領皮褸、白裇衫和淺灰色毛衣出庭應訊，他在犯人欄向家屬方向打招呼，黎的妻子、3名子女以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦有到庭旁聽。

在庭上，控方宣讀控辯雙方承認的事實，包括《蘋果日報》在1995年1月創刊，最終在2021年6月24日停運，並在2016年8月至2021年6月24日期間，張劍虹為註冊東主及出版人代表，陳沛敏於2015年3月至2017年6月為《蘋果》註冊編輯，羅偉光則於2017年7月至2021年6月為《蘋果》註冊編輯。

另外，控辯雙方承認《蘋果》於案發期間，即2019年4月1日至2021年6月24日停刊當日，印製逾7,800萬份，當中100萬份為停刊當日發行。《蘋果》在2020年5月推出英文版，發布《「打國際線」《蘋果》英文版免費試睇》文章。

黎智英案│ 《蘋果》主筆楊清奇有「國安法應變委員會」群組

控辯雙方亦承認《蘋果》主筆楊清奇的電話內，有已故與作家李怡、資深傳媒人區家麟的對話，其WhatsApp及Signal亦有名為「國安法應變委員會」群組，內有 2021 年 1 月 4 日至 6 月 17 日的通訊紀錄。而陳沛敏被捕後，警方搜查其電話發現，其WhatsApp內有一個名為「English News」的群組，成員包括「黎生」、羅偉光、「Nick」、蔣美紅、張劍虹及一個台灣電話號碼。她亦與黎的助手Mark Simon、人權組織「香港監察」(Hong Kong Watch)的羅傑斯(Benedict Rogers)等人有聯絡。