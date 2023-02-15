47人初選案｜區諾軒：戴耀廷倡否決《財政預算案》應有在會議文件

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，案件今日(15日)進入第7日的審訊，已認罪的被告區諾軒繼續以控方證人身份作供。區諾軒在庭上供稱戴耀廷倡議的「否決財政預算案」，應該有出現在會議紀錄文件內，惟手機上相關資料已經刪除。

區諾軒指，戴耀廷倡議的「否決財政預算案」，應該有出現在會議紀錄文件內。(資料圖片)

作供的區諾軒及6名被告由囚車押送到庭，早前獲准保釋的10名被告就先後抵達西九龍法院應訊，警方及反恐特勤隊在現場戒備。區諾軒指，在九龍東第三次協調會議定出目標要5席中贏3席，他亦有報告初選論壇進度，相關會議紀錄事後發送在WhatsApp群組。

稱手機 資料已遭刪除

對於早前提及戴耀廷倡議「運用《基本法》權力否決財政預算案」的字句，區諾軒表示應該有出現在文件之內，此時庭上被告起哄，法官李運騰追問控方有無會議紀錄文件，控方承認無相關證據，區諾軒就表示不記得整份文件內容，重申相關字句應該有加入文件內。法官再問是否在區諾軒的手機內，區諾軒指，每月有刪除資料的習慣，強調有看過字句，應該存在於文件內。

區諾軒又指，在香港島協調會議上，戴耀廷再提及「運用《基本法》權力否決財政預算案」，惟遭與會者司馬文反對。

16名被告不認罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。當中吳政亨、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄和余慧明現正還押。初選案審訊預計需時90日。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日