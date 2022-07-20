DSE放榜2022｜今屆狀元5男3女 迦密曾志鵬未完全卷照成超級狀元 (附狀元名單)

DSE文憑試今日放榜，誕生8名狀元，包括4名超級狀元。其中，何文田迦密中學首誕文應試狀元，而其餘狀元分別來自英皇書院、皇仁書院、拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院、伊利沙伯中學，以及培正中學。至於2男2女超級狀元則來自協恩中學、何文田迦密中學、伊利沙伯中學，以及培正中學。 【更多放榜資訊請按此】 2022 DSE超級狀元學校： 何文田迦密中學：曾志鵬在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、會計，經濟，物理，全部考獲5**。他對數學同金融有興趣，計劃報讀中文大學計量金融及風險管理。

伊利沙伯中學：謝承瑧在今屆文應試4個核心科、生物、化學、物理，以及延伸數學，全部考獲獲5**。他未來希望入讀中大環球醫學。

培正中學： 焦采溢

協恩中學：周愷彤於今屆文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星。她有意留港發展，並入讀中大醫學院。

伊中超級狀元謝承臻：有責任改變香港 伊利沙伯中學「超級狀元」謝承臻表示，想入讀中大環球醫學領袖專修組別(GPS)，日後成為醫生貢獻社會。他又坦言，香港近年的確發生很多事，令大家感到有所陌生，惟香港仍是他成長的地方，雖然有很多不開心的事情，但他認為作為香港的一份子，有責任改變這一個情況，要達到這個目標，就要留在香港，為香港人的利益福祉著想。他又說，即時香港很多大學沒有了學生會，但依然有好多渠道發表意見，只要在法例限制下不要踩線就能尋找到方法。

迦密狀元曾志鵬 數學失手未做完全卷 何文田迦密中學首誕狀元曾志鵬，更在數學延伸部分取得5**，成「超級狀元」，他打算升讀中大計量金融及風險管理，不打算海外升學，因對香港有歸屬感希望留在香港發展。他坦言，自己對考得佳績出乎意料，尤其考數學m2因緊張、考場環境有些許滋擾而未能做完全卷，又指自己在2月時「中招」，受病情影響感疲倦非常影響溫習，康復後需花一個星期慢慢重拾海習步伐。

協恩超級狀元周愷彤望從醫服務港人 協恩女中學「超級狀元」周愷彤表示希望入讀中大醫學院，日後可以在公立醫院服務基層市民，懸壺濟世。17歲周愷彤坦言家境普通，父母從事文職，是家中的獨生女。她在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星，成為今屆的「超級狀元」。她指出疫情下目睹香港醫療系統壓力大，希望入讀中大醫學院，日後在公院做醫護，服務基層市民，以自己的能力貢獻社會。她坦言疫情下見到「香港醫生很好」，目前想留港發展：「希望在熟悉的地方、以熟悉的語言，服務香港市民。」

培正超級狀元焦采溢：中四解剖青蛙啟發讀醫 培正中學焦采溢分享自己上網課難免偶而偷懶，平日靠預習、操卷之外，她成為狀元還靠一個秘訣。至於啟發她留港讀醫的是高中一堂解剖堂，她讚嘆地說見到青蛙的身體覺得「心肺好靚」，她希望日後投身公立醫院，協助解決人手短缺問題，以知識拯救生命。

狀元 喇沙書院：張殷碩在今屆文應試4個核心科，以及生物、化學、物理，全部考獲5**。他希望在港入讀醫科，但未選定哪間醫學院。

英皇書院：甘仲軒在今屆文憑試4個核心科、企業會計與財務概論(會計)、化學及經濟，全部考獲5**。他對香港有歸屬感，認為香港仍有其價值，有意升讀本地醫科留港發展。

拔萃女書院：冼家朗在今屆文憑試於4個核心科，以及化學、經濟和歷史，全部考獲5**。她對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。

皇仁書院：麥顥邦在今屆文憑試4個核心科，以及生物、化學、物理，全部考獲5**，數學科延伸部分(M2)則獲5*。他希望入讀中大環球醫學。

英皇甘仲軒認同放寬海外醫生 傳統名校英皇書院今年誕生一名狀元甘仲軒，17歲的他坦言想讀醫科，認為是有意義工作性質多元，能接觸不同的病人，可以別人生命作出重要貢獻，甚有滿足感，雖然家人無醫護背景，但感激家人的支持。對於醫管局放寬海外醫生來港工作，他認為產生的競爭在所難免，惟不擔心競爭大無工開，認為醫護一定有市場需要，而且現時公營醫療負擔重，放寬海外醫生可以減輕公營醫療負擔，認為政策是正確一步。

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