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生活
2024-01-10 18:00:00

去旅行要買好喼！ 教你如何選擇行李箱+9大熱門行李箱品牌推薦

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去旅行要買好喼！ 教你如何選擇行李箱+9大熱門行李箱品牌推薦

去旅行要買好喼！ 教你如何選擇行李箱+9大熱門行李箱品牌推薦

疫情已漸漸遠去，內地最近亦開始通關，相信不少香港人都計劃出國，除了plan行程之外，有一個質素良好的行李箱亦非常重要！然而選擇行李箱都有不少學問，短途或長途應該用甚麼尺寸？用硬喼還是軟喼？以下教大家如何選擇行李箱，以及推薦6大熱門行李箱品牌，幫助你找出適合自己的行李箱！

買喼｜行李箱尺寸

市面上有不同尺寸的行李箱，大部分都是由1632吋不等。一般都是以旅行日數去決定使用哪種尺寸的行李箱。如果是去短途旅行(1-3)，適合使用16 - 20吋的行李箱。更可以直接當作手提行李，絕對是必備尺寸之一。

而中長途旅行(3-6)，則可以選擇22-26吋；如果你是購物狂，或準備去長途旅行、留學、Working Holiday的話，28吋或以上的行李箱就最適合不過。

 

買喼｜軟殼VS硬殼

材質方面，行李箱外殼一般分為「硬」、「軟」殼。硬殼的優點就是堅固、安全、防護力佳，即使是在托運行李的時候受到粗暴對待，都不怕會弄破。但硬殼行李箱的空間彈性較少，如果爆喼的話很難硬塞。軟殼行李箱的防護力當然較差，而且防盜功能差。但相對地尺寸空間較大，彈性亦較高。即使行李太多，亦可以盡量收納。

選擇行李箱都有不少學問。

選擇行李箱都有不少學問。

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行李箱推薦｜LOJEL

來自日本的LOJEL的討論度非常高，以Cubo最為受歡迎。設計不但簡約，更有不同顏色，如白色、芥末黃、酒紅、綠色等，非常特別。其特色是掀蓋式設計，只需要拉開表面的拉鏈，就可以取出及放入物品。不像其他硬殼行李箱，需要兩邊打開整個行李箱才可以取物。另外它亦設擴充容量的位置，增加容量。

來自日本的LOJEL的討論度非常高。 掀蓋式設計方便取物。 有不同顏色如白色、芥末黃、酒紅、綠色等。

行李箱推薦｜RIMOWA

RIMOWA可說是行李箱中的名牌！來自德國，以「鋁合金」行李箱最為知名，不但外型型格，材質亦非常耐磨防摔，可以徹底保護好行李箱內的東西。另外它專屬的Multiwheel®滾輪系統，讓行李箱拉起來非常順手，亦不會產生噪音。最新的Hybrid系列更是將鋁合金及聚碳酸酯融合，大大減輕行李的重量。

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RIMOWA以「鋁合金」行李箱最為知名。 RIMOWA以「鋁合金」行李箱最為知名。 RIMOWA以「鋁合金」行李箱最為知名。

行李箱推薦｜Samsonite

另一個行李箱知名品牌為Samsonite，已擁有超過100年歷史。主打實用、耐用及輕巧，其行李箱採用四輪設計，令拖拉時更暢順。當中以Cosmolite型號最廣為人知，使用了Curv®專利技術，讓行李箱體擁有輕盈之餘又非常。

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Samsonite主打實用、耐用及輕巧。 Samsonite已擁有超過100年歷史。 Samsonite主打實用、耐用及輕巧。

行李箱推薦｜DELSEY

來自法國的DELSEY，選用輕巧耐用物料。更有獨家研發的第二代ST保安防盜拉鍊及TSA海關鎖，大大減低「爆箱」的及遭人盜竊的機會，出遊更安心。部份行李箱更有「專屬識別碼」，不怕拿錯別人的行李。

DELSEY選用輕巧耐用物料。 白色箱身搭配咖啡色，外型滿分！ 容量非常大。

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行李箱推薦｜American Tourister

如果想找性價比高的行李箱，American Tourister就最適合不過。為Samsonite集團旗下品牌之一，以Curio最受歡迎，採用耐摔耐撞的PP材質，更有多款顏色選擇。此外，它們更加入「飛行測試」來驗證行李箱的品質，因此質素絕對有一定保證！

American Tourister為Samsonite集團旗下品牌之一。 $1,111就有行李箱、背囊及頸枕。 最近它們推出雙11優惠。

行李箱推薦｜無印良品

不少人到無印良品都是購買生活用品及零食，事實上它們的行李箱亦非常值得入手！一共有兩款行李箱：聚酯纖維行李箱及軟身行李箱。聚酯纖維行李箱採用100%聚酯纖維，令行李箱更輕巧，且堅固耐用。更改良滑輪固定器的構造，於固定滑輪時可一併固定滑輪方向，令使用時更穩妥。另外軟身行李箱採用節省收納空間的設計，不使用時，可摺起中間的隔板將行李箱的厚度減半，方便收藏於衣櫃或床下空間。更推出特大尺寸，照顧長途旅程所需。

無印良品的行李箱亦非常值得入手！ 行李箱共有5個尺寸。 軟身行李箱可摺起中間的隔板將行李箱的厚度減半。

行李箱推薦｜BRIC'S

BRIC'S1952年創立於米蘭，復古又精緻的外型深受大眾歡迎，就連凱特王妃都有使用！當中以BELLAGIO系列最為有名，行李箱主體為PC材質，非常耐用。而防撞護角更採用了高級皮革小牛皮包裹，再配上米白或寶藍色的箱子，外型復古又型格。除了硬皮行李箱外，亦有軟皮及軟布款可以選擇，切合不同用家的需要。

BRIC'S行李箱 BRIC'S行李箱 BRIC'S行李箱

行李箱推薦｜Rollink

近期流行摺疊式行李箱，Rollink行李箱摺疊後僅厚5厘米！備有不同尺寸，當中Flex Vega系列是全球最薄摺疊式手提行李箱，備有多款時尚顏色選擇，包括水藍色、湖水綠、煙燻玫瑰等。此系列行李箱在摺疊後僅厚5cm，比原來體積大幅減少了75%，十分適合放在床下或者懸掛在衣櫃內。

而品牌的另一個Vega 360系列，則適合中長途的用家，儲存容量達85L，可存放57晚的衣服，摺疊後只厚15cm，為用家節省收納空間。此外，系列亦備有超順滑360°轉向滑輪，無論身處室外及戶外都保持寧靜。

行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L 行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L 行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L 行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L 行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L 行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L

行李箱推薦｜Jollying PEBBLE

另一款摺疊式行李箱為Jollying PEBBLE，平日可以摺起收納，摺疊後僅厚11cm，能將20吋的行李箱收藏到30吋中，實現「喼中喼」收納法，兩款行李箱的總容量更有141L。摺疊後的平坦纖薄外形，更比傳統行李箱節省60.7%家居空間，讓大家在外地旅遊時盡情血拼！

Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱備有多色選擇。 Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱 Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱 Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱 Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱
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