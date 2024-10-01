大學生必做5件事不再是玩Ocamp、走堂！　增廣見聞及工作經驗值更重要

以前成日流傳一個都市傳說，大學生在大學生活中有必做五件事，包括玩Ocamp、上莊、拍拖、走堂及做兼職。時移勢易，經歷時代的洗禮，必做五件事或者要改寫，且看看現在的大學生又有哪些必做的事？
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1. 參加校內活動
參加校園活動泛指上莊、參加學會活動，甚至是系內活動也好，總之不要太「摺」，務求在大學時已拓展人際網絡，或許能為你鋪定日後條路。有些學系如商學院等，深明人際網絡的重要性，會定期舉辦學生與校友的聯誼，多參加無妨，一來多認識業界的人，二來聽聽有經驗者的分享，可以令你走少很多冤枉路。
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2. 做兼職
求學時期就已經開始累積工作經驗，有助你贏在起跑線上。做兼職除了可以讓你實際賺取生活費外，亦提供機會給你修讀社會大學的學分，是不可多得、一舉兩得的機會。有些知識並非在書本上及課堂上可以學到的——例如當你在職場上做錯事時，同事、上司嘴臉會令你體驗寶貴一課，把你磨練得更硬淨。當然，如果你在兼職工作中因為達到目標而獲得成功感，那份難以宣之於口的滿足感也是十分難能可貴的。
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3. 到海外交流
各位可以在大學的幾年生涯中，找半年或一年的時間到海外交流進修，是一個擴闊眼界的絕佳機會。趁年輕多出外走走，那些增長了的見聞及眼界，可以化成你日後生活及工作的本錢。不要以為到海外交流是商科同學仔的專利，即使是文科生，例如中文系的同學也可以參加不同類型的普通話沉浸課程，乘機出外看看。
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4. 多修讀一些自己學系以外的學科
大學是一個聚集了不同專業知識的大學堂，除了自己學系之外，如有機會，不妨按興趣修讀一些其他學系的課程。如本身讀中文系的同學，對修讀語言有興趣的話，可以進而報讀韓文、俄文、日文的課程；讀商科的同學仔也可以向心理學方面發展一下。即使與自己原本學科無關也未嘗不可，多學一點點始終冇壞，甚至通過吸收新知識，為你的腦筋帶來新衝擊，啟發新的思維模式！
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5. 參加工作實習計劃
參加工作實習計劃與前面提到的做兼職有些微分別：做兼職可以是補習、做前線售貨員等，未必需要在公司上班；至於參加工作實習計劃的話，工作與自己本科知識相關，而且實實在在返一份朝九晚六的工作，體會當全職員工的感覺。做全職員工同樣可以讓你修讀社會大學的學分，另一邊廂，你亦有機會在其他有經驗的同事帶領下，完成一些比較大型的工作項目，在累積到的經驗值上是有差距的，而獲得的成就感也是翻倍的。即使是一個項目中的小齒輪，你也有存在及成就這件事的價值，是不可多得的機會。如果有相關的實習計劃，不妨報名參加吧！
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此外，參加工作實習計劃的學生多為year 3或4，如工作表現理想，而又得到公司賞識，或許有機會讓你在未畢業已找到長工！
老實說，大學生是最懂得玩樂的年紀，能自主又有想法，只把時間花在讀書上總覺得爭少少，相信可以把握大學生活的時間，為提升個人的經驗值也好，累積工作經驗、擴闊圈子也好，盡量多嘗試，為日後鋪路。當然，以上所指的幾件事，如非切合你性格，你也不可能硬着頭皮去做。但無論如何，你亦最了解自己，眼光放遠一點，找些讀書以外仍能兼顧的事情去做，讓自己多見識見識，不要浪費寶貴的大學生活時光！