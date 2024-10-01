大學生必做5件事不再是玩Ocamp、走堂！ 增廣見聞及工作經驗值更重要

以前成日流傳一個都市傳說，大學生在大學生活中有必做五件事，包括玩Ocamp、上莊、拍拖、走堂及做兼職。時移勢易，經歷時代的洗禮，必做五件事或者要改寫，且看看現在的大學生又有哪些必做的事？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Josdb提供 辭職前必讀：6個重要問題幫你確定是否真的準備好