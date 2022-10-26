小朋友外出不說話≠膽小、害羞 可能患上選擇性緘默症

10月是選擇性緘默症(簡稱「選緘症」)關注月。開學超過1個月，小朋友理應融入新環境，但如果仍對新環境感到焦慮及排斥，經常感到緊張、膽怯、不說話等情況，便有可能患上「選緘症」。 圖：林俊源 文：袁雅婷
選擇性緘默症徵狀
香港選擇性緘默症協會創辦人暨主席鄭穎賢(Wincy)表示，「選緘症」屬於焦慮症，常發生在小朋友身上。而孩子緘默多出發於需要說話的情境，如上課、玩樂或社交場合，若小朋友持續超過1個月不說話，但在其他情境又可以說話；而緘默又非因其他病症如溝通障礙、自閉症、精神分裂症或其他精神障礙引起，如對於該情境所使用的語言缺乏知識或自信，便有可能患上「選緘症」。
選緘症的先天後天成因
Wincy指，選緘症有分先天及後天，嚴重程度及引發機率不一樣。先天因素包括家族遺傳，例如有家族成員患焦慮症或相關症狀，相比其他小童，這些孩子有較高機會患上選緘症。至於後天因素像是照顧者如何教養孩子，若大人本身是「緊張大師」，每事都很焦慮，或用一些過分保護的方式照顧孩子，這些都會增加兒童患選緘症的風險。
對成長、生活及家人造成影響
患上選緘症的小童，會對成長造成不少影響。Wincy舉例，如果被其他孩子欺凌，又不告訴老師，可能令欺凌者變本加厲。另外，現在很多學校需要學生分組討論或小組合作做功課，但因患童不願說話，形成在成長與社交層面受到影響。研究更指出，部分患者在成長階段會產生各種情緒問題及出現挫敗，而這些挫折經驗會對孩子造成創傷。
Wincy稱，患童因不想被人看見自己，即使人有三急，寧願瀨濕褲子，亦不敢出聲要求去廁所；另外又不敢吃東西及脫下口罩等，嚴重影響生活。如果不及早接受治療，日後的影響比想像中深遠，因為人愈大，焦慮的事愈多，令他有更多事情需要憂慮。
另外，父母亦對患童的緘默與僵硬表情感到困擾，令家長在親友面前變得尷尬，甚至會考慮是否帶孩子出去見朋友、拜年等。
讓孩子循序漸進慢慢應對
要幫助患上選緘症的孩子，就要打破他們不說話習慣。很多時小朋友因感到緊張，選擇不說話來應對，而治療需要在這位置切入，孩子就算用肢體動作也好，都不要逃避表達，循序漸進使之變成一個習慣，慢慢便不會緊張，抗拒做某些互動。Wincy更提議，如果有人問孩子問題，盡量不要代答，給他們時間慢慢應對及緩衝，鼓勵他回答，當小朋友真的不能應對時，家長才幫忙。
真實個案分享
Carman兒子在K2時，幼稚園班主任發現他兩年來在校時一句話都沒有說過，懷疑他患上選擇性緘默症，便通知家長並將他的個案轉介給校內社工。社工接觸了Carman兒子後，發覺他的徵狀反映很大機會患上選擇性緘默症，就建議找政府部門的心理學家為兒子進行分析。但政府專科醫生輪候時間需要一至兩年，而Carman卻覺得兒子很快便升讀K3，如果一年多後才能接受治療，之後便難以銜接小學，這樣影響會很大。
Carman指，尤其是兒子社交方面，如果他不說話，其他人不會知道他想甚麼，所以在校內只有一、兩個同學願意理他。她稱，對於一個孩子來說，沒有朋友是件頗慘的事；還有到K3時他才敢拉老師的衣服，表示需要去廁所。所以她決定盡快處理，便自行尋找專家治療兒子，於時就找到Wincy。
Carman稱，作為家長會很喜歡追問小朋友，但Wincy教她要保持冷靜。如果孩子本來不說話，突然又會開口，家長別太大反應，不然他就覺得自己與別人有異，於是就不會再做。她馬上改了這些習慣，從而令兒子覺得自己與其他人一樣。兒子接受兩年治療後，加上Wincy指導怎樣為孩子升上小一作好心理準備，現在他已經認識到朋友、上堂會回答老師問題及可以自己去廁所，進步很大。
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小朋友在家中活躍，但在外/學校卻變默不作聲？許多成人都會誤以為是小朋友怕羞，未適應到新環境所致，但如果相關情況已維持一段時間且沒有改善，可能要留意了。
1.認識選擇性緘默症
2.選緘症在校常見行為
3.溝通特質、如何及早發現
4.應對方法小貼士
日期：28/10/2022
時間：21:00-22:00
形式：網上zoom
講者：Ms. Wincy香港選擇性緘默症協會創辦人兼會長、註冊教師、言語治療師