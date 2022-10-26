小朋友外出不說話≠膽小、害羞 可能患上選擇性緘默症

10月是選擇性緘默症(簡稱「選緘症」)關注月。開學超過1個月，小朋友理應融入新環境，但如果仍對新環境感到焦慮及排斥，經常感到緊張、膽怯、不說話等情況，便有可能患上「選緘症」。 圖：林俊源 文：袁雅婷

選擇性緘默症徵狀

香港選擇性緘默症協會創辦人暨主席鄭穎賢(Wincy)表示，「選緘症」屬於焦慮症，常發生在小朋友身上。而孩子緘默多出發於需要說話的情境，如上課、玩樂或社交場合，若小朋友持續超過1個月不說話，但在其他情境又可以說話；而緘默又非因其他病症如溝通障礙、自閉症、精神分裂症或其他精神障礙引起，如對於該情境所使用的語言缺乏知識或自信，便有可能患上「選緘症」。

選緘症的先天後天成因

Wincy指，選緘症有分先天及後天，嚴重程度及引發機率不一樣。先天因素包括家族遺傳，例如有家族成員患焦慮症或相關症狀，相比其他小童，這些孩子有較高機會患上選緘症。至於後天因素像是照顧者如何教養孩子，若大人本身是「緊張大師」，每事都很焦慮，或用一些過分保護的方式照顧孩子，這些都會增加兒童患選緘症的風險。

對成長、生活及家人造成影響

患上選緘症的小童，會對成長造成不少影響。Wincy舉例，如果被其他孩子欺凌，又不告訴老師，可能令欺凌者變本加厲。另外，現在很多學校需要學生分組討論或小組合作做功課，但因患童不願說話，形成在成長與社交層面受到影響。研究更指出，部分患者在成長階段會產生各種情緒問題及出現挫敗，而這些挫折經驗會對孩子造成創傷。

Wincy稱，患童因不想被人看見自己，即使人有三急，寧願瀨濕褲子，亦不敢出聲要求去廁所；另外又不敢吃東西及脫下口罩等，嚴重影響生活。如果不及早接受治療，日後的影響比想像中深遠，因為人愈大，焦慮的事愈多，令他有更多事情需要憂慮。

另外，父母亦對患童的緘默與僵硬表情感到困擾，令家長在親友面前變得尷尬，甚至會考慮是否帶孩子出去見朋友、拜年等。