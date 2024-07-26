巴黎奧運｜不可不知的小知識：景點化身熱血競技場、薰衣草色場地、首個戶外開幕禮

2024巴黎奧運即將展開幕，無論你是否運動迷，這個四年一度的盛事，也有極多討論點與看點。今次為大家介紹一次些你可能錯過了、又或者不知道的奧運小知識，包括首度在戶外舉行開幕禮，更將景點古跡化身熱血競技場，也將男女平等、和平等訊息，悄悄地加入了不同細節之中，當然也少不了巴黎的時尚元素！ 巴黎奧運小知識｜第三度主辦奧運 今屆是巴黎第三度擔任奧運會主辦城市，這個城市曾於1900年及1924年舉辦過夏季奧運會。自1924年後，巴黎曾分別於1992年、2008年及2012年三度申請，不過敗給北京、倫敦及巴塞隆納，至2017年再申辦才成功，與英國倫敦齊名，辦過3次夏季奧運。

巴黎奧運小知識｜首次在戶外舉行開幕禮 難得再度申請成功，今年巴黎奧運開幕禮破天荒在運動場外舉行，是史上第一個在戶外舉辦的開幕禮！大會安排了160艘船，載著各國代表隊選手由奧斯特里茨橋出發，民眾可以在河岸上游免費觀賞奧運開幕禮，下半部則設有收費區，預計有60萬名觀眾可以在現場觀看，這個開放式的場地，容納了歷屆奧運開幕式觀眾人數的10倍！

巴黎奧運小知識｜美感度極高的薰衣草紫賽場 今年巴黎奧運會以Pastel Lilac(丁香粉紫)點綴賽場，這種如薰衣草般夢幻的顏色，反而成為了其中一舍奧運亮點。主場館「法蘭西體育場」舉辦多場田徑賽，跑道正正採用了「丁香粉紫色」，讓人聯想到普羅旺斯的薰衣草田，有指這種顏色有利在轉播中凸顯運動員的存在，也會令觀眾視線更舒適。 除了跑道外，就連羽毛球、橄欖球、足球都用上粉紫、粉藍等溫和配色設計。接力棒也用了漸變彩色，呼應巴黎時尚之都的主題。

巴黎奧運小知識｜獎牌加入巴黎鐵塔碎片 提到時尚，今年的獎牌由LVMH旗下的珠寶名牌Chaumet設計，品牌更在每枚獎牌中，鑲嵌巴黎鐵塔(Eiffel Tower)的一小塊碎片，碎片是翻新過程中，替換下來的橫樑和其他部分，去除表面油漆後，恢復成金屬材料的原有顏色，之後再切割成好像法國本土形狀的六邊形，鑲嵌在獎牌其中一面。主辦方希望讓每位得獎運動員可擁有法國標誌的一部分，極具心思細節！

巴黎奧運小知識｜高級品牌傾巢而出 除了獎牌之外，Louis Vuitton設計了獎牌及火炬行李箱，以及頒獎典禮時的獎牌托盤；Hermès承包馬術運動的皮具用品，Berluti為法國代表隊設計開幕式制服，而法國運動選手官方制服則由法國著名運動品牌Le Coq Sportif設計，一次奧運就出動了多個高級精品品牌！

巴黎奧運小知識｜景點古跡化身熱血競技場 今屆奧運將法國著名景點、古跡地標打造成運動場，例如在巴黎鐵塔前及戰神廣場搭建室外體育場，分別進行沙灘排球和摔跤、柔道的比賽；而被列為世界文化遺產的凡爾賽宮，更會在「皇家星形廣場」(Étoile Royale)和「凡爾賽花園」舉行五項全能運動以及馬術比賽！到時觀眾可以一邊欣賞運動員競技，一邊欣賞到這些著名地標，眼睛與視線也真的太忙碌了！

巴黎奧運小知識｜首支完全對稱火炬 火炬向來是奧運和殘奧精神的重要象徵，除了象徵奧運即將到來，它也代表人與人之間的和平、友誼。今屆奧運的火炬由法國設計師Mathieu Lehanneur設計，他以「平等、和平、水」的理念，打造出史上第一支完全對稱的火炬，對稱設計代表平等，圓潤線條代表和平，而底部漣漪代表水，同時代表對和平的渴望，也呼應了巴黎塞納河。