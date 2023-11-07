畢業公仔、畢業花束、氣球等7款畢業禮物提案　大學畢業季影相打卡一流！

10-11月是大學畢業季，相信仍有不少親朋戚友，都希望在這大日子能送上最好的祝福。以下就為大家整理7款畢業禮物提案，無論送禮或是自用，除了顯示其心思外，還特別適合拍照打卡使用！
畢業禮物 1. 畢業公仔
說到畢業禮物，便不得不不提畢業公仔！除了購買穿上普通畢業袍的公仔外，現時有不少店舖提供訂製服務，可以訂製穿上不同學校、書院的畢業公仔，而且還有繡字服務，為畢業生送上獨一無二的畢業公仔。
畢業禮物 2. 鮮花束
不少人都會購買鮮花束作為禮物贈送給畢業生，比起傳統的鮮花束，近年興起不同款式的插花，建議可以送上繡球花、向日葵或太陽菊的花束，均帶有祝願畢業生前程似錦的意思。
畢業禮物 3. 乾花束
若然擔心鮮花束的保質期較短，可以考慮送上近年新興的乾花束，大約能放1年以上。市面上大多乾花束都以不同色系作主題，可按送贈對象的形象選擇。而有些售賣乾花束的網店更會附贈字卡，不妨讓店主代替寫上祝賀的說話，祝福畢業生吧！
畢業禮物 4. 公仔花束
如果對方既喜歡花束，又喜歡公仔，但不想太破費的話，不妨選擇贈送公仔花束，有些公仔還能配上畢業帽和畢業袍，十分細緻！想花束能放更久，更可選擇連花朵也是公仔的花束，同樣可愛！
畢業禮物 5. 透明氫氣球
若受邀出席畢業典禮的話，透明氫氣球便是一個適合打卡拍照的好選擇。而且透明氫氣球還可以特別訂製，例如寫上畢業生的名字，在內加上花瓣、羽毛等。雖然保質期不長，但可以儲存在相片之中，拿著拍照尤其特別。
畢業禮物 6. 氣球花禮盒
不論是鮮花束，還是乾花束，或者是公仔花束，只要是花束的話，收納或擺放起來還是不太方便，沒有支撐點的它總是會倒下。這時候可以選擇既方便擺放，又易於收藏，而且比一般花束更特別的氣球花禮盒，用來拍照打卡簡直一流！
畢業禮物 7. 大型心意卡
祝賀畢業生的話又怎可以沒有心意卡呢？雖然比較花時間製作，但親手製作不但可以節省金錢，更能盡顯心思。建議可以製作畢業帽或畢業袍造型的心意卡，符合主題之外，用來拍照也特別好看！