聖誕好去處2023｜必去聖誕市集/全港商場打卡/燈飾/主題公園合集

聖誕好去處2023｜聖誕節就快到，不少商場都開始亮起聖誕裝飾，今年更有不少聖誕市集及聖誕燈飾打卡，而主題樂園推出不同的聖誕活動，大家不妨早點搜集資料，計劃一下聖誕節目！
聖誕好去處2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集
赤柱廣場今年一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，與大家共度熱辣辣聖誕。市集更獲澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售；而赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。為方便參加者往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭，有關交通安排詳情稍後請留意Facebook及Instagram @stanleyplazahk的公布。此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置。
赤柱廣場「Chillmas by the Sea」
日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）
時間：中午12時至下午8時
地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓
聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意 • 大衆樂」活動
大館和香港賽馬會（「馬會」）再次於今個聖誕帶來「小心意•大衆樂」年度節慶活動，在12月的大館檢閱廣場揭開序幕。現場除了有聖誕裝飾，亦宥連串節慶活動，由聖誕頌歌到一幕幕精彩的「玩轉大館馬戲季」表演，包括當代馬戲劇場、喜劇演出、令眾人期待的巨型長頸鹿木偶巡遊、挑戰地心吸力的馬戲雜技演出，還有年度當代馬戲比拼節目等，都將會在傲然聳立於檢閱廣場的聖誕樹閃爍光芒下進行。香港的表演者與世界各地的表演者一同於大館舞台施展渾身解數，包括來自加泰隆尼亞及瑞典的《孖寶鬥餐懵》、來自西班牙的《「偶」遇長頸鹿遊遊》與來自英國的《小丑出招》等，於12月的每個周末為大家送上適合一家大小的免費節目。屹立於大館檢閱廣場12米高的大型戶外聖誕樹也是另一個焦點，由12月1日開始，每晚燈光表演將大館上空變成璀璨星海。
聖誕燈光表演
日期：2023年12月1日至2024年1月1日
時間：晚上6時至晚上9時30分，每半小時一次*
地點：大館檢閱廣場
費用：免費
聖誕好去處2023｜太古城 9.5米高Mickey聖誕小屋
太古城中心與迪士尼帶來綠色聖誕特別企劃，由即日至2024年1月1日送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成聖誕綠色園地主題大型裝置，招募大家栽種植物，現場設有9.5米高Mickey聖誕小屋 ，當中米奇造型吊飾更是以升級再造塑膠物料3D打印而成，Groot更會首次立體現身。
場內亦設有「GROW with LOVE期間限定店」，齊集超過300款迪士尼商品，當中米奇造型苔玉、部分Love Nature系列咖啡杯及環保袋更是活動期間限定登場。於12月1日至12月26日期間，LIVE+會員於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「聖誕購物三重賞」，換領多項獨家聖誕禮物，以渣打國泰 Mastercard簽賬消費更可享額外「亞洲萬里通」里數獎賞，加倍冬日聖誕歡樂。
太古城中心「GROW with LOVE」詳情
日期：2023年11月17日至2024年1月1日
時間：星期一至五：中午12時至晚上9時
星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上9時
地點：太古城中心2/F中庭及中橋