聖誕好去處2023｜必去聖誕市集/全港商場打卡/燈飾/主題公園合集

聖誕好去處2023｜聖誕節就快到，不少商場都開始亮起聖誕裝飾，今年更有不少聖誕市集及聖誕燈飾打卡，而主題樂園推出不同的聖誕活動，大家不妨早點搜集資料，計劃一下聖誕節目！

聖誕好去處 2023 ｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集

赤柱廣場今年一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，與大家共度熱辣辣聖誕。市集更獲澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售；而赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。為方便參加者往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭，有關交通安排詳情稍後請留意Facebook及Instagram @stanleyplazahk的公布。此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置。

赤柱廣場「 Chillmas by the Sea 」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓