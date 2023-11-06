熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 G-DRAGON 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-06 18:00:00

聖誕好去處2023｜必去聖誕市集/全港商場打卡/燈飾/主題公園合集

分享：
聖誕好去處2023｜必去聖誕市集/全港商場打卡/燈飾/主題公園合集

聖誕好去處2023｜必去聖誕市集/全港商場打卡/燈飾/主題公園合集

聖誕好去處2023｜聖誕節就快到，不少商場都開始亮起聖誕裝飾，今年更有不少聖誕市集及聖誕燈飾打卡，而主題樂園推出不同的聖誕活動，大家不妨早點搜集資料，計劃一下聖誕節目！

聖誕好去處2023｜赤柱廣場 澳洲主題聖誕市集

赤柱廣場今年一反傳統，以澳洲聖誕傳統為主題，打造「Chillmas by the Sea」聖誕市集，與大家共度熱辣辣聖誕。市集更獲澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持。現場有多個人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售；而赤柱廣場美利樓內更設有主題式手作巿集，提供各類產品。整個海濱將有超過150個攤檔，讓大家感受南半球獨特的聖誕氛圍。為方便參加者往返南區及活動場地，赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，以及穿梭渡輪往返香港仔碼頭，有關交通安排詳情稍後請留意FacebookInstagram @stanleyplazahk的公布。此外，現場亦設有攤位遊戲及富澳洲特色之打卡位置。

赤柱廣場「Chillmas by the Sea

日期：202312910日、1617日及2326日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕好去處2023｜赤柱廣場 「Chillmas by the Sea 」澳洲主題聖誕市集 聖誕好去處2023｜赤柱廣場 「Chillmas by the Sea 」澳洲主題聖誕市集 聖誕好去處2023｜赤柱廣場 「Chillmas by the Sea 」澳洲主題聖誕市集 聖誕好去處2023｜赤柱廣場 「Chillmas by the Sea 」澳洲主題聖誕市集 聖誕好去處2023｜赤柱廣場 「Chillmas by the Sea 」澳洲主題聖誕市集

聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意大衆樂」活動

大館和香港賽馬會（「馬會」）再次於今個聖誕帶來「小心意•大衆樂」年度節慶活動，在12月的大館檢閱廣場揭開序幕。現場除了有聖誕裝飾，亦宥連串節慶活動，由聖誕頌歌到一幕幕精彩的「玩轉大館馬戲季」表演，包括當代馬戲劇場、喜劇演出、令眾人期待的巨型長頸鹿木偶巡遊、挑戰地心吸力的馬戲雜技演出，還有年度當代馬戲比拼節目等，都將會在傲然聳立於檢閱廣場的聖誕樹閃爍光芒下進行。香港的表演者與世界各地的表演者一同於大館舞台施展渾身解數，包括來自加泰隆尼亞及瑞典的《孖寶鬥餐懵》、來自西班牙的《「偶」遇長頸鹿遊遊》與來自英國的《小丑出招》等，於12月的每個周末為大家送上適合一家大小的免費節目。屹立於大館檢閱廣場12米高的大型戶外聖誕樹也是另一個焦點，由121日開始，每晚燈光表演將大館上空變成璀璨星海。

聖誕燈光表演

日期：2023121日至202411

時間：晚上6時至晚上930分，每半小時一次*

地點：大館檢閱廣場

費用：免費

聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意 • 大衆樂」活動 聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意 • 大衆樂」活動 聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意 • 大衆樂」活動 聖誕好去處2023｜大館與香港賽馬會 「小心意 • 大衆樂」活動

聖誕好去處2023｜太古城 9.5米高Mickey聖誕小屋

太古城中心與迪士尼帶來綠色聖誕特別企劃，由即日至202411日送上「GROW with LOVE」聖誕主題活動，將商場二樓中庭及中橋打造成聖誕綠色園地主題大型裝置，招募大家栽種植物，現場設有9.5米高Mickey聖誕小屋 ，當中米奇造型吊飾更是以升級再造塑膠物料3D打印而成，Groot更會首次立體現身。

場內亦設有「GROW with LOVE期間限定店」，齊集超過300款迪士尼商品，當中米奇造型苔玉、部分Love Nature系列咖啡杯及環保袋更是活動期間限定登場。於121日至1226日期間，LIVE+會員於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，即可參加「聖誕購物三重賞」，換領多項獨家聖誕禮物，以渣打國泰 Mastercard簽賬消費更可享額外「亞洲萬里通」里數獎賞，加倍冬日聖誕歡樂。

太古城中心「GROW with LOVE」詳情

日期：20231117日至202411

時間：星期一至五：中午12時至晚上9

星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上9

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

聖誕好去處2023｜太古城中心「GROW with LOVE」活動 聖誕好去處2023｜太古城中心「GROW with LOVE」活動 聖誕好去處2023｜太古城中心「GROW with LOVE」活動 聖誕好去處2023｜太古城中心「GROW with LOVE」活動
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受