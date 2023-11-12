聖誕禮物2023｜高CP值聖誕彩妝、護膚及香水套裝推介【持續更新】

一年一度的聖誕又就快到，是時候要入手聖誕化妝品、護膚品及香水套裝，以下為大家精選多款值得入手收藏的美妝套裝，集實用、限量包裝及高CP值於一身，無論是送給自己或是閨密都非常適合！

2023 聖誕套裝推介｜ Caudalie 節日水潤美肌套裝 $320

Caudalie套裝的禮盒包裝和護膚品，均100%可被回收循環再造，與顧客共同邁向「零塑料」、「可回收」及「再種樹」目標。為讓今個聖誕更有意義，凡購買任何Caudalie產品，品牌將繼續捐出消費額的1%(不扣除成本)支持「1% For The Planet」的全球植樹計劃。而平均每售出 5件Caudalie產品，便能種植一棵樹木，「植」著向摯愛送上窩心禮物，同時鼓勵實踐綠色消費推動可持續性發展。

這個急救組合為肌膚補水鎖水、極速舒緩敏感、穩定膚況、修補脆弱屏障，並激活肌底自生儲水力；當中的葡萄益生元能持續平衡肌膚微生態，提升自我抗敏力，長效防止水分流失和預防敏感問題反覆發生，養成強健水潤肌，特別適合乾燥敏弱肌。

套裝包括：

．葡萄籽急救保濕精華 30ml

．葡萄籽急救倍潤保濕面霜 15ml

．葡萄籽保濕修復面膜 15ml