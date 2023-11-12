聖誕禮物2023｜高CP值聖誕彩妝、護膚及香水套裝推介【持續更新】

一年一度的聖誕又就快到，是時候要入手聖誕化妝品、護膚品及香水套裝，以下為大家精選多款值得入手收藏的美妝套裝，集實用、限量包裝及高CP值於一身，無論是送給自己或是閨密都非常適合！
2023聖誕套裝推介｜Caudalie 節日水潤美肌套裝 $320
Caudalie套裝的禮盒包裝和護膚品，均100%可被回收循環再造，與顧客共同邁向「零塑料」、「可回收」及「再種樹」目標。為讓今個聖誕更有意義，凡購買任何Caudalie產品，品牌將繼續捐出消費額的1%(不扣除成本)支持「1% For The Planet」的全球植樹計劃。而平均每售出 5件Caudalie產品，便能種植一棵樹木，「植」著向摯愛送上窩心禮物，同時鼓勵實踐綠色消費推動可持續性發展。
這個急救組合為肌膚補水鎖水、極速舒緩敏感、穩定膚況、修補脆弱屏障，並激活肌底自生儲水力；當中的葡萄益生元能持續平衡肌膚微生態，提升自我抗敏力，長效防止水分流失和預防敏感問題反覆發生，養成強健水潤肌，特別適合乾燥敏弱肌。
套裝包括：
．葡萄籽急救保濕精華 30ml
．葡萄籽急救倍潤保濕面霜 15ml
．葡萄籽保濕修復面膜 15ml
2023聖誕套裝推介｜SK-II X MAISON KITSUNÉ 節日限定神仙水禮盒套裝 $1,700（價值$2,371）
SK-II首度與日法混血時尚品牌MAISON KITSUNÉ跨界聯名，推出節日限定版PITERA神仙水，設計結合MAISON KITSUNÉ經典瑜伽小狐狸，化身紅藍色調的瓶身，象徵PITERA帶領女生穿梭日本與法國，晝夜為肌膚帶來活力！現購買節日限定神仙水禮盒套裝，更可買1享5。限定版神仙水將於2023年11月15日起於各門市發售。
套裝包括：
．SK-II x Maison Kitsuné節日限定版神仙水（藍瓶或紅瓶）
．SK-II x MAISON KITSUNÉ聯乘精美禮盒1個（藍或紅）
．護膚面膜 2片
．嫩膚清瑩露 30mL（1份）
．SKINPOWER致臻能量精華霜 15g（1份）
2023聖誕套裝推介｜Drunk Elephant 晚間修護套裝 $805
這個套裝有齊晚間護膚程序：包括深層清潔、去除角質及補濕，打造健康肌膚。附送的手挽袋可重用為午餐袋或旅行袋， 以濕布清潔，然後抹乾，避免浸在水中。如要回收，只需剪下帶扣，即可放進廢紙回收箱。
套裝包括：
．Lala Retro急救面霜 50ml
．T.L.C Framboos夜間煥顏精華 15ml
．Ceramighty AF明眸修護眼霜 5ml
．Beste No.9 潔面啫喱 60ml
2023聖誕套裝推介｜Jurlique 玫瑰水潤保濕護膚套裝 $370（價值$520）
套裝集合多款Jurlique經典玫瑰產品，締造透亮水嫩肌，從潔面、爽膚至保濕，照顧每個護膚步驟。有效滋潤及舒緩敏感肌，對抗秋冬乾燥天氣，使肌膚回復緊緻亮澤，打造水潤光感。
套裝包括：
．升級版活肌水精華 20ml
．玫瑰水潤光感滋潤油30ml
．玫瑰保濕花卉水15ml
2023聖誕套裝推介｜EVOLCARE Glowing Skin Secrets修復滋潤護膚禮盒 $580
揭開內在平衡和容光煥發的肌膚秘訣。這款限量節日 Glowing Skin Secrets修復滋潤護膚禮盒採用書籍設計，打開這本書籍如同揭開護膚秘笈，讓你了解所使用的護膚產品成分。禮盒匯集了EVOLCARE 多款人氣產品，包括Serene益生元輕盈面霜和Stargaze 乳木果滋潤晚霜。白天增強肌膚防禦能力；夜間提供修復和滋養。配合Bio Repair 睡蓮修復滋潤面膜和 Fleur 花漾活力眼膜，能瞬間拯救倦容肌膚，讓肌膚於節日散發出年輕的健康透亮光澤。
套裝包括：
．Bio Repair睡蓮修復滋潤面膜 (25ml x 5pcs)
．Fleur 花漾活力眼膜 (4mL x 5pcs)
．Serene 益生元輕盈面霜 (1mL x 8pcs)
．Stargaze 乳木果滋潤晚霜 (1mL x 8pcs)
2023聖誕套裝推介｜TATCHA緊緻美肌儀式 $1,780（價值$2,447）
緊緻美肌儀式的四款產品均採用無刺激配方，能溫和去除角質清潔、及豐盈滋潤肌膚，為您帶來更平滑、緊緻的美肌體驗。系列採用了強效而親膚的成分，全新煥采絲滑緊緻精華以絲綢蛋白和植物萃取物精心研製，有效全面替代A醇，讓您的肌膚得到無微不至的呵護。
套裝包括：
．旅行裝純淨山茶花卸妝油
．正裝煥采盈亮精華水
．旅行裝煥采絲滑緊緻精華
．正裝煥采絲滑補濕霜
．節日限定日式風呂敷布
2023聖誕套裝推介｜ERNO LASZLO LASZLO WORLD XMAS COLLECTION網上限定聖誕套裝$388(價值$2,256) 18折
網上限定的「LASZLO WORLD XMAS COLLECTION」，囊括多個王牌產品，包括連「最美千金」何超蓮用後都大讚急救面膜—水療冰白面膜，還有節日急救補水必備的滋潤保濕護膚水(蛋白水)及平衡極緻修護保濕霜，無懼盡情派對後的暗啞肌，一夜回復細嫩透亮！一套16件以佳節驚喜價$388發售，限時18折，更附送$200電子現金券，讓大家回購心儀護膚好物。
套裝包括：
．水療冰白面膜 x 1 set
．多元修護水凝眼膜 x 3 pairs
．滋潤保濕護膚水(蛋白水) 60ml x 1 pc
．滋潤保濕護膚水(蛋白水) 15ml x 2 pcs
．VTM冰白水凝潔面乳 30ml x 1 pc
．冰白珍珠精華 15ml x 1 pc
．海泥深層潔面梘(黑梘) 17g x 2 pcs
．淨化排毒潔膚油(黑油) 15ml x 1 pc
．水療冰白酣睡記憶面膜 15ml x 1 pc
．平衡極緻修護保濕霜 15ml x 1pc
．高效舒柔滋潤精華 5ml x 1 pc
．$200電子現金券 x 1 pc
2023聖誕套裝推介｜Laura Mercier Stellar Shimmers迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝 $390
套裝結合3款溫柔優雅的柔粉色調，包括香檳玫瑰Wild Rose、粉紅玫瑰Bed of Roses及莓紅玫瑰Rose Thorn。一筆多效結合高顯色度，12小時防水防皺，具層次感的深淺色調與不同膚色融合，輕畫點亮優雅氣質，塑造柔緻透亮的立體大眼輪廓。
2023聖誕套裝推介｜M‧A‧C 冰雪璀璨5色水漾潤澤唇膏組合 #清新色調 $640
冰雪璀璨5色水漾潤澤唇膏組合集合Stir Crazy奶油蜜桃色和 Holiday James節日漿紫色兩隻節日限定色調，以及3隻王牌大熱色調：Business Casual暖咖啡紅色、Hug Me淺棕粉色和 PDA水漾磚紅色。打開包裝便能變成雪花雕刻唇膏架和換上冰雪白色子彈唇膏包裝的水漾潤澤唇膏，絕對需要入手收藏。