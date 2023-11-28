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生活
2023-11-28 15:30:00

聖誕禮物2023｜交換禮物不同預算提案 茶包/朱古力/暖手器/小家品$130起【持續更新】

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聖誕禮物2023｜交換禮物不同預算提案 茶包/朱古力/暖手器/小家品$130起【持續更新】

聖誕禮物2023｜交換禮物不同預算提案 茶包/朱古力/暖手器/小家品$130起【持續更新】

聖誕節就快到，相信大家都要準備物色聖誕禮物，今次為大家介紹多款不同交換禮物，包括茶包、朱古力、浴鹽、暖手器、香薰機及各類小家品，無論是去聖誕Party，又或者與同事或朋友交換禮物，都一樣大方得體！

聖誕交換禮物$200內推介

聖誕禮物2023Adopt Les Voyages法式渡假系列香水 $130/30ml

法國親民時尚香水 Adopt’推出全新Les Voyages法式渡假系列，6款香水各代表世界不同的度假勝地，例如波希米亞、峇里、巴黎及普羅旺斯，系列以清香誘人的花果香作主調，打造出奢華馥郁的異國香調。瓶身設計更以各地風貌作為靈感，展現不同的渡假氛圍，小巧設計方便旅行或去街時補香。

聖誕禮物2023｜Adopt’ Les Voyages法式渡假系列香水 各$130/30ml 聖誕禮物2023｜Adopt’ Les Voyages法式渡假系列香水 各$130/30ml 聖誕禮物2023｜Adopt’ Les Voyages法式渡假系列香水 各$130/30ml 聖誕禮物2023｜Adopt’ Les Voyages法式渡假系列香水 各$130/30ml

聖誕禮物2023Nara杯墊 198/

必備居家小物！與MoMA合作的限定款式，一套四件全印有經典畫作，底部有防滑毛氈。(MoMA有售)

聖誕禮物2023｜Nara杯墊 198/套 聖誕禮物2023｜Nara杯墊 198/套

聖誕禮物2023agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕星掛飾禮盒($150)聖誕雪花掛飾禮盒 ($190)

聖誕星掛飾禮盒由傳承四代的法國甜品匠人巧手製造，設兩種口味，朱古力牛軋糖混入普羅旺斯蜂蜜、杏仁和橙皮，煙煙韌韌，散發濃郁堅果及可可香氣，為南法普羅旺斯傳統聖誕十三道甜品之一；傳統焦糖鹽之花口味則採用焦糖，配上被喻為「鹽之花」的法國頂級海鹽，輕柔細緻的鹽香令味道更豐層次。星星造型適合作為節日掛飾。

雪花掛飾禮盒內有兩款口味，牛奶及黑朱古力榛子脆珠採用焦糖化的榛子，口感爽脆，再以朱古力硬殼包裹；而牛奶朱古力糖漬檸檬皮條以朱古力包裹酸甜的糖漬檸檬皮條，煙韌的果皮與幼滑的朱古力脆皮相互交融，呈現獨特的口感及味道。雪花造型別緻的禮盒，可成為聖誕樹上的飾品，一物兩用。

聖誕禮物2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕星掛飾禮盒($150) 及 聖誕雪花掛飾禮盒 ($190)

聖誕禮物2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕星掛飾禮盒($150) 及 聖誕雪花掛飾禮盒 ($190)

聖誕禮物2023Cocodor 韓國聖誕香薰 $169 (LOG-ON有售)

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聖誕禮物2023｜Cocodor 韓國聖誕香薰 $169 (LOG-ON有售)

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聖誕禮物2023｜Rolife木製模型音樂聖誕雪屋($268)及LOZ聖誕拼圖($119) (LOG-ON有售)

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聖誕交換禮物$300內推介

聖誕禮物2023agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕紅茶茶包 $220/12

聖誕紅茶茶包為寒冷冬日調配，材料有錫蘭紅茶、蘋果、糖漬菠蘿、肉桂等，溫潤甘甜，適合拼配任何聖誕甜點。

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聖誕禮物2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕紅茶茶包 $220/12包

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聖誕禮物2023agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕保溫瓶 $250

保溫瓶採用優雅的霧面塗層，簡單的襯上b.標誌，備有黑色、灰綠及橘色供3種獨特顏色選擇。

聖誕禮物2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 聖誕保溫瓶 $250

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聖誕禮物2023FORTNUM & MASON 聖誕朱古力倒數日曆 $318/196

倒數日曆共有25扇門，帶來優質牛奶朱古力，無論是兒童還是成人都會著迷。(Lane Crawford有售)

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聖誕禮物2023｜FORTNUM & MASON 聖誕朱古力倒數日曆 $318/196克

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聖誕禮物2023｜雲朵造型香薰機 $299 (LOG-ON獨家發售)

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聖誕禮物2023Pair Pair Full襪子套裝(兩入) (Men/ Women/ Kid) $239

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聖誕交換禮物$400內推介

聖誕禮物2023Francfranc 充電式暖手器 HAND WARMER

USB充電式的暖手器，備有高低兩檔保暖度可選，可重覆使用，比一般拋棄式暖包更環保，長遠使用亦較經濟實惠。除了基本暖手功能，更可用當作行動電源使用，為手機等電子用品進行充電，到春夏季一樣可以繼續使用，而冬天更可帶少一件隨身物件，令手袋更輕便，一物多用，實用性滿分。

聖誕禮物2023｜可愛圖案設計 (漸變/花卉/白色大理色/橙色大理色) $350 聖誕禮物2023｜可愛圖案設計 (漸變/花卉/白色大理色/橙色大理色) $350 聖誕禮物2023｜簡約的馬卡龍色設計 (紫色/粉紅色/灰色/薄荷綠色) $320

聖誕禮物2023Nara藝術托盤 $280-380/

How2work和奈良美智共同設計的橡木托盤，於瑞典手工製作，一共3款展示經典之作。(MoMA有售)

聖誕禮物2023｜Nara藝術托盤 $280-380/件 聖誕禮物2023｜Nara藝術托盤 $280-380/件 聖誕禮物2023｜Nara藝術托盤 $280-380/件 聖誕禮物2023｜Nara藝術托盤 $280-380/件

聖誕禮物2023BALLON HIMALAYAN ROCK BATH SALT GIFT SET $390

這個喜馬拉雅岩浴鹽套裝共有5款浴鹽，採用優質喜馬拉雅岩鹽和天然成分製成，可舒緩肌肉酸痛和促進放鬆，即使沒有浴缸，亦可用作睡前足浴，帶來奢華的放鬆方式。(Lane Crawford有售)

聖誕禮物2023｜BALLON HIMALAYAN ROCK BATH SALT GIFT SET $390

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聖誕交換禮物$500內推介

聖誕禮物2023Astier De Villatte Tucson香枝 $490

來自法國巴黎的Astier de Villatte，主打由工藝師人工手製的餐具盛器，品牌更同時推出燈飾、文具及香枝。香枝以世界各地不同城市為靈感，例如日本東京、瑞典斯德哥爾摩，這款香枝以美國亞利桑那州圖森(Tucson)為靈感，散發出芳香香氣，讓人想起亞利桑那州的沙漠風景。(Lane Crawford有售)

聖誕禮物2023｜Astier De Villatte Tucson香枝 $490

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聖誕禮物2023MoMA 滑動萬年曆 $398

MoMA MFA Products of Design計劃合作推出的創意產品，這款具有視覺美學和交互趣味的萬年曆以回收亞克力膠製成，滑動紅點隨意調整日期。掛牆或座枱皆可。(MoMA獨家發售)

聖誕禮物2023｜MoMA 滑動萬年曆 $398

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