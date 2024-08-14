自助餐優惠｜多間人氣酒店自助餐1折開售！逸東酒店人均$132任食生蠔(附開賣時間表)

KKday正式舉行本年度的美食大獎，會員除了可以投選心水餐廳外，活動期間，2023-2024年度最具人氣的10間酒店自助餐及多間人氣餐廳推出KKday獨家優惠。打頭陣5間酒店自助餐率先推出優惠，低至1折每日限時搶！想知詳請，即睇內文！

KKday將於8月13日起進行KKday美食大獎投票，由KKday會員選出5大特別獎項「我最喜愛酒店自助餐」、「我最喜愛酒店中菜廳」、「我最喜愛酒店中菜廳點心」、「我最喜愛酒店下午茶」。所有參加投票用戶，即可獲得800 KKday Points（相等於約HK$31）。另外，預訂得獎餐廳更可享10倍KKday Points，所獲積分可當作現金使用，相等於5%現金回贈。

多間人氣酒店自助餐限時1折優惠

於投票期間，2023 - 2024年最具人氣的10間（排名不分先後）酒店自助餐、5間人氣酒店下午茶、5間澳門酒店自助餐及日、台、泰人氣餐廳亦同時推出KKday 獨家優惠，低至1折。。打頭陣5間酒店自助餐優惠每日中午12時登場，包括：

日期 酒店自助餐 2024 年 8 月 13 日（星期二） 香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳 2024 年 8 月 14 日（星期三） 香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐 2024 年 8 月 15 日（星期四） 香港逸東酒店普慶餐廳自助餐 2024 年 8 月 16 日（星期五） 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 咖啡廳自助餐 2024 年 8 月 19 日（星期一） 香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐

8 月15日 中午12時開搶｜香港佐敦逸東酒店普慶餐廳自助餐

全新「蟹逅龍蝦」自助晚餐呈獻多達二百款環球美食及海鮮冷盤，帶領大家一同探索海鮮美食之旅！冷盤區嚴選多達十款招牌海鮮冷盤輪流上場，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、海蝦、翡翠螺及青口等，讓客人品嚐海鮮原始鮮味。當然不少得一系列東南亞鮮味佳餚，焦點菜式包括薑蔥炒蟹、鮑魚麻辣雞鍋、泰式咖哩大頭蝦、避風塘小龍蝦、清酒煮蜆等輪流供應。還有烤肉區輪流供應脆皮豬蹄、蟹肉三文魚威靈頓，為客人帶來各國特色美饌！

甜品區同時精選了多款特色甜點，包括青檸芝士蛋糕、曲奇雪糕卷蛋等，每兩位惠顧晚市自助餐，更可享夏日羊羹一份，為海鮮之旅完美作結！

*連特飲無限暢飲（食物款式輪流供應）

【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –1 折】「蟹逅龍蝦」自助晚餐連無限暢飲（18:30 - 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$264/2 位，平均HK$132/位（原價 HK$1,448/2位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

優惠期 (預訂期) ：2024年8月15日12:00至8月21日23:59

用餐日期：2024年 8月16日至9月15日

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 普慶餐廳