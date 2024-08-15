KKday正式舉行本年度的美食大獎，會員除了可以投選心水餐廳外，活動期間，2023-2024年度最具人氣的10間酒店自助餐及多間人氣餐廳推出KKday獨家優惠。打頭陣5間酒店自助餐率先推出優惠，低至1折每日限時搶！想知詳請，即睇內文！

KKday將於8月13日起進行KKday美食大獎投票，由KKday會員選出5大特別獎項「我最喜愛酒店自助餐」、「我最喜愛酒店中菜廳」、「我最喜愛酒店中菜廳點心」、「我最喜愛酒店下午茶」。所有參加投票用戶，即可獲得800 KKday Points（相等於約HK$31）。另外，預訂得獎餐廳更可享10倍KKday Points，所獲積分可當作現金使用，相等於5%現金回贈。

多間人氣酒店自助餐限時1折優惠

於投票期間，2023 - 2024年最具人氣的10間（排名不分先後）酒店自助餐、5間人氣酒店下午茶、5間澳門酒店自助餐及日、台、泰人氣餐廳亦同時推出KKday 獨家優惠，低至1折。。打頭陣5間酒店自助餐優惠每日中午12時登場，包括：

日期 酒店自助餐 2024 年 8 月 13 日（星期二） 香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳 2024 年 8 月 14 日（星期三） 香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐 2024 年 8 月 15 日（星期四） 香港逸東酒店普慶餐廳自助餐 2024 年 8 月 16 日（星期五） 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 咖啡廳自助餐 2024 年 8 月 19 日（星期一） 香港沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐

8 月16日 中午12時開搶｜香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳自助餐

拉丁美洲主題自助饗宴（供應至9 月11 日）精選美食推介：

招牌美饌：冰鎮海鮮、壽司及刺身、天多利香料烤魚、上湯炒龍蝦鉗（週末自助晚餐限定）、蒜蓉粉絲扇貝（自助晚餐限定）、即叫即製港式車仔麵

熱葷：秘魯醃鱸魚、烤阿根廷香料西冷牛肉、墨西哥玉米餅配以慢煮牛肉、手撕豬肉和炸魚等餡料、阿根廷香烤牛仔骨（自助晚餐、週末及公眾假期自助午餐限定）、秘魯烤雞配青辣椒醬、烤虎蝦

甜品：巴西松露朱古力、焦糖奶醬忌廉芝士阿根廷朱古力蛋糕、三重牛奶蛋糕、即叫即製西班牙油條及焦糖牛奶可麗餅（食物款式輪流供應）

*4 至10 歲小孩免費享用餐廳內的Kids Club 兒童遊樂區

*9月12日至10月31日自助餐主題按酒店發布為準

【KKday 美食大獎 2024 限量搶 –1 折】拉丁美洲主題自助晚餐（18:30 - 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四HK$316/2 位，平均HK$158/位（原價 HK$1,661/2位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

優惠期 (預訂期) ：2024年8月16日12:00至8月22日23:59

用餐日期：2024年 8月17日至10月31日

地址：北角北角邨里1 號 香港維港凱悅尚萃酒店西座2 樓

即日起至2024 年8 月31 日，憑Mastercard 信用卡簽賬，預訂KKday 美食大獎 2024 得獎餐廳滿 HK$800，輸入優惠碼「KKDMC15」，即享85 折，最高可扣減HK$150。