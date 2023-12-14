雙子座流星雨今晚至周五凌晨壓軸登場 最佳觀賞時間/地點【附太空館直播連結】（am730製圖）

雙子座流星雨2023｜雙子座流星雨將於今晚（12月14日）至12月15日（星期五）凌晨壓軸登場，太空館助理館長陳俊霖表示，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，比一般流星雨的20或30高得多，高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。以下將介紹雙子座流星雨的最佳觀賞時間、地點、觀星小知識及禮儀，更有太空館直播連結。

雙子座流星雨 2023 ｜觀賞時間 陳俊霖表示，今次的雙子座流星雨，高峰期為12月15日的凌晨3時，建議如果有興趣觀測，可於12月14日晚至12月15日觀測。他補充，市民一般在14日當晚7時半至8時已經可以觀測，最佳觀賞時間為15日的凌晨3時， 大家可一直觀賞至日出，即凌晨5時左右。

雙子座流星雨 2023 ｜甚麼是「天頂每小時流星率」（ ZHR ）？ 今次雙子座流星雨的ZHR預計為150，所謂的ZHR，即是 「天頂每小時出現率」（或稱天頂每小時流星數），用作表達流星雨的「雨量」，假設觀測者在極黑及毫無遮擋的天空下觀測10數分鐘，再按比例計算1小時的流星數，因此ZHR不能視作為一小時內實際可見的流星量。今年雙子座流星雨的ZHR達到150，比一般流星雨的20或30高得多，在高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。

雙子座流星雨 2023 ｜觀星禮儀 陳俊霖提醒觀星人士，由於觀星需要較黑環境，如果開了白燈，會影響觀測視力，他建議如果要開燈照明，最好使用紅光燈較佳。 雙子座流星雨 2023 ｜觀賞地點 太空館未有介紹今次的最佳觀賞位置，不過香港旅遊發展局曾推介4大觀星位置，分別為大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大尾督主壩。 2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10日 聖誕元旦請5日放12日「最筍」