美食博覽2024｜美食節8月15日開鑼! 必搶$1雞／星級月餅／開心果gelato

美食博覽將於8月15日正式開鑼！同場亦有美與健生活博覽、美食商貿博覽、家電．家居．博覽及香港國際茶展，五大展覽共有1,860家展商。即睇以下必掃優惠美食！

每日下午1點及7點優惠時段，以港幣 $1試食價發售指定產品（該時段公佈產品名稱），每日各時段限售10位名額。

遊戲只限首日頭9位在場外排隊購票進場的人士，參加者限時30秒內擲出最高分為優勝組別，即可獲500罐即食溏心鮑魚系列；每名參加者最少可獲得50罐鮑魚。

首次推出流心奶黃月餅($288盒)、金腿伍仁月餅($388盒)及雙黃白蓮蓉月餅（$288盒），同場亦賣盆菜。

2024美食博覽日期及時間：

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：8月15日至 18 日上午 10 時至晚上10時；8月19日上午10時至下午6時

美食商貿博覽、香港國際茶展： 8 月 15 日至 16 日（星期四至星期五）上午 10 時至下午 6 時，開放予貿易買家； 8 月 17 日（星期六）上午 10 時至下午 5 時；開放予公眾

地點：香港會議展覽中心

票價：

＊美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024 門票每位$30 （如參觀同日尊貴美食區需另付 $10）

＊美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽 2024

8月1至14日預售套票：每位$36；8月15至19日即日套票每位$40（全線 7-Eleven 及 Circle K 預售及即日套票均為每位$36）



備註：

＊公眾人士使用 2024 年 8 月 17 日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展。

＊「上午進場票」優惠：8 月 15、16 及 19 日（星期四、五及一），中午 12 時前入場，只需$ 10。

＊「晚間進場票」優惠：8月15、16、17 及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需$10。

＊傷健人士票價：$10（可追加票價$10參觀同日「尊貴美食區」）

