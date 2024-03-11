港元定期存款利率／港元定存／港元定期存款2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，哪間銀行定期存款利息高？ 踏入3月，再有銀行下調定期存款利率。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【3月11日更新】更新大新銀行、花旗香港、創興銀行、上商定期存款資訊

港元定期存款2024｜各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定期存款，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。《am730》團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。

渣打銀行 定期存款利率｜ 3個月港元定存年利率最高達3.6% 三大發鈔行中，渣打銀行客戶開立定存，3、6、12個月定存享3.6、3.65、3.4厘息。只限網上及新資金開立。客戶入場費為1萬港元。優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行 滙豐銀行定期存款利率｜ 港元定期3個月最高見3.6厘 三大行之一的滙豐銀行表示，該行尚玉及卓越理財客戶，於指定網上渠道開立3或6個月定存，分別可享3.6或3.5厘年利率；而一般開立3或6個月定存，息率為均享3.3或3.2厘利率。各類型客戶起存額均為港幣1萬元以上，至於12個月則未有優惠，僅0.75厘。 詳情：滙豐銀行 中銀香港 銀行定期存款利率｜ 3個月見3.5厘 中銀香港公布該行最新港元定存息率，其中客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享3.4厘利息，至於3個月及6個月存期，分別享3.5厘及3.4厘。優惠最終條款根據銀行公布為準。 詳情：中銀香港

富邦銀行 定期存款利率｜新資金4 個月定存利率4.6厘 富邦銀行推出新優惠，由即至2024年3月16日，以港元新資金經分行開立港元定期存款，並存入50萬港元或以上，4個月定期可享4.6厘；至於經Fubon +手機應用程式開立港元定期存款，同樣存入50萬港元或以上，6個月可享4.5%、9個月享4.2%、12個月享4.1%。 而一般以新資金及經Fubon+手機應用程式，開立港元定期，3個月享4.2%；6及12個月享4.2%或4%；1及2個月利率為4.1及4.2厘。但要注意，港元存期起存額均為50萬元，及需以手機應用程式將新資金存入。 詳情：富邦銀行 招商永隆 定期存款利率｜ 3個月港元定存年利率4.25厘 招商永隆指，現時3、6、12個月定期存款息率均下調，其中3個月港元定存為4.25厘；6個月定存為4.25厘；12個月定存見4厘，需以最少500萬港元以上金額開立；若不足亦享分別2.55厘至3.1厘港元定存息率。 該行的客戶可到分行或以手機銀行「一點通存款利率」 開立。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 定期存款利率｜ 3個月港元定存最高5厘 工銀亞洲最新公布，全新客戶分行新資金，存入10萬至80萬，可享年利率5厘。 而現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為4.25厘、4.2厘、3.9厘。而1個月至3個月存期，則分別上調到2.7厘至3.9厘不等。 詳情：工銀亞洲 大新銀行 定期存款利率｜ 新客到指定分行3個月有5厘 大新銀行表示，該行新客戶於即日起至3月28日，於指定分行，包括觀塘創業街、康城、葵芳或跑馬地分行，開立優易綜合理財戶口或「VIP i-Account」綜合理財戶口，並以全新資金10萬至50萬元開立3個月港元定存，可享5厘年利率優惠。 大新銀行一般客戶及VIP客戶的3個月港元定存息率分別為4.5厘及4.6厘，6個月期則分別為4.4厘及4.5厘，起存額要求100萬元或以上。 而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為4.8厘及4.5厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。 條款受細則約束。 詳情：大新銀行

大眾銀行 定期存款利率｜ 3個月港元定存息為4.3厘 大眾銀行表示，於該行開立3個月定存，可享4.1厘的利率，6個月享4厘，12個月享3.8厘，以上只限存款50萬港元以上。存款多於10萬及不足50萬元的客戶，6、12個月定存可享3.95及3.75厘的利率，3個月亦享4.05厘；存款少於10萬的客戶，3、6、12個月定存可享4、3.9及3.7厘的息率。 透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金50萬元開立3個月定存，送額外0.2厘存息，意味現時開立即可享4.2厘，直至2024年4月底。 至於1天至2個月的定存年利率，分別0.875厘至3.7厘不等。條款受細則約束。 詳情：大眾銀行 星展銀行 定期存款利率｜ 港元新資金定存6個月最高4.05% 星展銀行指，現時豐盛理財、私人客戶、一般客戶，於該行以5萬元及網上形式以新資金開立定存，3、4個月定存為4%；6個月為4.05%；12個月定存為3.7%。以上利息只供參考，實際利息可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：星展銀行 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存6個月享4.2厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶 /零售銀行之公司客戶，以10萬或以上港元開立定存，12個月享3.8厘；6個月4.2厘；3個月享4.1厘；1個月則享0.875厘；9個月則減至4.15厘。 該行亦新設128日及328日定存，分別享4.15厘及4.28厘。 以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行 恒生銀行 定期存款利率｜ 港元定存3個月享3.6厘 恒生銀行表示，現時於該行提供網上尊享定期存款優惠，港元1萬以上開立3個月定存，可享3.6%年利率；6個月享3.5厘；至於12個月則沒有優惠，只提供0.8厘。 詳情：恒生銀行 港元定期存款2024｜ 東亞銀行：3個月享4.15厘 東亞銀行推出新優惠，由即日起，以新資金1萬或以上（或其等值），於網上開立3個月、6個月或12個月定期存款，可享特惠年利率高達4.15%、4.05%、3.75%。 詳情：東亞銀行

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月享5.2厘 花旗銀行宣布，由即日起，花旗私人客戶業務新客戶，以5萬元定存3個月，可享5.2厘，額滿即止。 此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。其中港元定存3個月享3.53%、6個月享3.43%、12個月享3.18%。詳情可瀏覽花旗銀行網站。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜大戶新資金3個月享4.4厘 創興銀行指，客戶到分行以新資金開立起存額300萬或以上的港元定存，或全新客戶完成指定項目並存入50萬或以上，可享3個月4.4厘年利率的定期息率。詳情可瀏覽創興銀行網站。若為一般客戶，3個月3.95厘；6個月為3.1厘；12個月見2.7厘。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜特選客新資金定期3個月享4.2厘 南洋商業銀行表示，特選南商理財客戶，以新資金100萬港元或以上定存3個月，可享4.2厘、6個月享4.2厘、12個月享3.9厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 上海商業銀行 定期存款利率 ｜6個月定期享3.78厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.83%、3.78%、3.38%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月新春優惠存期4.88厘 建行亞洲表示，提供新春優惠予全新客戶，以新資金50萬元上限，開立3個月港元定期，可享4.8厘優惠年利率。 至於6及12個月分別享3厘優惠年利率。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲

港元定期存款｜零存整付與定期存款有甚麼分別？ 零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。 相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。 港元定期存款｜零存整付和定期存款的利率有何不同？ 一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。