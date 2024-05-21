滴滴出行DiDi開通香港叫車服務　上季國際業務收入增三成

再有內地叫車平台進軍香港，繼早前「高德打車」攻港後，「滴滴出行」（DiDi，美：DIDIY）亦開通香港叫車服務，在香港提供的士預約及跨境車服務等。至於滴滴出行近年亦積極開拓海外服務，上季國際業務收入增三成。

滴滴出行提供兩款Call的士方法

據滴滴出行表示，目前香港區服務提供以包車價收費的「滴選的士」及按跳錶收費「的士」兩項選擇；支付方式則可選擇現金或電子支付，用戶亦可使用「代叫服務」替長者、客戶等預約的士。

除一般的士服務外，「滴滴出行」亦提供「跨境粵港車」服務，用戶可選擇到深圳、廣州、東莞、惠州及珠海五個城巿；乘車費用則以「一口價」計算，但未包括高速路橋費、停車費等行駛中須支付的費用。而在司機接單5分鐘內，或用車前24小時可免費取消訂單。