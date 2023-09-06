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財經
2023-09-06 14:00:00

美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（9月6日更新）

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美國聯儲局官員連環放鷹稱要續加息。(資料圖片)

美國聯儲局官員普遍支持下月加息。(資料圖片)

加息／美國加息｜7月聯儲局表示下半年將加息至少兩次，聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。

多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息，有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

【9月6日更新】

美國聯儲局官員就下月加息現分歧。(資料圖片)

美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表

 

日期

香港時間

經濟預測

2023年2月2日

3:00 AM

  

2023年3月23日

2:00 AM

2023年5月4日

2:00 AM

  

2023年6月15日

2:00 AM

2023年7月27日

2:00 AM

  

2023年9月21日

2:00 AM

2023年11月2日

/

  

2023年12月14日

/

美國加息｜美國聯儲局年加息利率變化

 

日期（美國時間）

變動基點（點子）

變動後利率（%）

2023年9月21日

/

/

2023年7月27日

25

5.25%至5.5%

2023年6月14日

0

5%至5.25%

2023年5月4日

25

5%至5.25%

2023年3月23日

25

4.75%至5.00%

2023年2月2日

25

4.50%至4.75%

2022年12月15日

50

4.25%至4.5%

2022年11月3日

75

3.75至4%

2022年9月22日

75

3%至3.2%

2022年7月28日

75

2.50%

2022年6月15日

75

1.50%至1.75%

2022年5月4日

50

0.75%至1.0%

2022年3月17日

25

0.25%至0.50%

2022年1月26日

0

0.25%

美國加息｜梅斯特：儲局需要進一步加息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，儲局需要進一步加息，但未透露下一次會議上應該採取甚麼政策。

梅斯特表示，依目前情況而言，須將利率再提高一些，不過現時距離9月議息會議仍有不少時間，還將會獲得大量數據和信息，要再作參考。

美國加息｜沃勒：暗示支持9月不加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）指，由於近期數據顯示通脹持續放緩，表示沒有任何跡象表明需要盡快採取任何行動，暗示支持9月不加息。

沃勒稱，美國8月公布的數據顯示就業市場開始軟化，指數據看起來有利於軟著陸，如通脹能在未來數月下降，顯示經濟狀況相當良好。

美國加息｜鮑曼：聯儲局或需進一步加息抗通脹

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）繼續其偏鷹的論調。，並重申聯儲局需要進一步加息，才能完全恢復價格穩定。

鮑曼說，過去一年，美國在通脹方面取得進展，但通脹仍顯著高於聯儲局2%的目標，而且勞動力市場依然緊張，職位空缺數仍然遠遠超過可用的勞動力數量，故需進一步加息抗通脹。

美國加息｜威廉斯：若通脹明年放緩可能需要減息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，他對是否需要再次加息仍懸而未決若通脹明年放緩可能需要減息。

他在接受外媒訪問時說，貨幣政策在理想位置，未來是否需要就利率進行調整，或保持多長時間的限制立場，將取決於數據，但預計將需要一段時間內保持限制性立場。

美國加息｜巴爾金：需堅持通脹回落至2%目標

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，當局需要堅持通脹回落至2%目標，他認為，美國經濟表現目前相當強勁，不應過度關注短期市場走勢，但他未表明聯儲局是否需要加息。

聯儲局官員轉鷹派。(資料圖片)

聯儲局官員轉鷹派。(資料圖片)

美國加息｜古爾斯比：儲局需分析數據決定是否加息

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹仍遠高於目標，而且事實證明通脹比預期更為持久，聯儲局仍需分析數據，以決定是否加息。

古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權，他目前指自己未有主意決定加息方向。

美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。

他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。

美國加息｜卡什卡里：儲局仍需加息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）認為，雖然聯儲局在抗通脹方面取得一些進展，但仍需加息才能完成任務。

他指，在通脹方面，目前能見到積極跡象，但可以再花一些時間來獲取更多數據，再決定是否需要採取更多措施；又表示，勞動力市場仍相當緊張，沒有跡象表明經濟將會衰退。

美國加息｜傑斐遜：致力令通脹降至2%目標

美國聯儲局理事傑斐遜日前被提名為聯儲局副主席，他於書面發言中指出，美國通脹已經開始減弱，但仍然會專注於使其恢復到2%的目標水平。他又稱，雖然美國地區銀行在3月出現危機，但銀行業整體而言仍然穩健。

美國加息｜哈克：儲局應停加息

費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。

哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。

美國聯儲局官員就下月加息現分歧。(資料圖片)

美國加息｜聯儲局副主席巴爾：儲局仍需作一些工夫遏通脹

聯儲局副主席巴爾表示，美國現時通脹仍高，但認為過去一年，貨幣政策方面已有很大進展，未來儲局仍需作一些工夫，以遏制通脹。巴爾續指，儲局會盡力達到適當的利率水平。

美國加息｜洛根：漸進政策調整助緩解金融風險

達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，升息速度和維持峰值利率的時間長度會影響穩定性，因此漸進的政策調整，有助緩解金融穩定風險，並抵消銀行壓力對貨幣政策影響。

美國加息｜博斯蒂克重申聯儲局或明年才考慮減息

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）強調，降通脹仍是首要任務。

至於美國近期消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，因此預料明年才有機會考慮減息，又不同意金融界對聯儲局今年開始減息的預測。他同時贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息影響。

美國加息｜戴利：聯儲局或需年內再加息兩次

三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局今年可能需要再加息兩次，才可以壓抑通脹真正回落至2%目標水平。戴利表示，聯儲局希望對信貸緊縮情況仔細觀察，以了解信貸收緊程度以及持續時間。

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