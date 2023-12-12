虛擬銀行比較｜ZA Bank推快閃定存最高達12厘　MOX首創即時派息　8間香港虛銀優惠一文睇清【持續更新】

虛擬銀行／虛銀 2023｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出定期存款利息即時派及港元及美元定存息可達12厘。最新Mox Bank提供定期存款利息即時派活動，定存6個月高達4.6%年利率。
此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【12月12日更新】更新眾安銀行、天星銀行、富融銀行 定存資訊
虛擬銀行｜Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘
虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享4.6%、4.25%年利率；24個月則享3.8%年利率。
另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。
詳情：Mox Bank
虛擬銀行｜平安壹賬通：港元定存4個月4.8%
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立4個月港元定期存款，可享4.8%年利率；6、12個月港元定期存款享4.5%；3個月享3.7%；而1個月則享3%。
至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。
詳情：平安壹賬通銀行
虛擬銀行｜WeLab Bank：9個月港元定存見5.1厘
WeLab Bank 匯立銀行最新推出9個月港元定存息5.1厘優惠，為全港最高，同時該行將1年期定存息上調至0.4厘至4.9厘，僅次於富邦銀行的5厘，屬於虛擬銀行中最高。該行起存額僅為10元。
該行另有「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享4.7厘；6個月見4.5%；3個月及1個月分別為3厘及2厘；開立9個月亦享4厘。
至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。
WeLab Bank表示，定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定期存款金額上限愈高，意味若優惠期內一次性投資5萬元，定期存款金額同樣為5萬元。該行只接受新資金參加這次指定GoSave 2.0定期存款。
虛擬銀行｜Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘
livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬或以上港元。
虛擬銀行｜螞蟻銀行：普通年利率達1%
螞蟻銀行指，由即日起至2023年9月30日，推出3週年百萬狂賞， 於推廣期內成功首次開通Ant Bank PayLater及消費一次，可享33%存款寶活期年利率。條款受細節約束。
至於現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
虛擬銀行｜天星銀行：3個月定期享4.5厘
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享4至4.5厘息；至於3個月則為4.5厘、2個月及1個月存期分別為4及3.3厘年利率。
至於現時新客戶成功開戶，從即日起，只需成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬港元可享30天利率優惠期，高達 6.88%的港幣儲蓄存款年利率，利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。
優惠期結束後，客戶將享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
虛擬銀行｜ZA Bank 眾安銀行：港元及定存息可達12厘
ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，
推出「雙12」快閃定存優惠，由現時至今年12月31日，每逢周二將於ZA Bank App內派發存款加息券，並有機會令新資金年利率高達12厘。現有ZA Bank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，必可獲得港元及美元存款加息券各兩張（合共4張）；而今個星期用戶有機會獲得最高12厘港元及美元1個月新資金定存年利率，當中包括基本年利率0.1厘及加息券年利率高達11.9厘。
同時，該行推出全港首創港元定期存款計劃「步步存款 Go」，用戶可隨時提取本金而無需繳交任何費用，更可獲得與存款日數掛勾的現金回贈。「步步存款 Go」存款期為4個月，提前支取費用全免，入場費只需1港元，存款1至6天享0.1%；滿7天享1%；滿28天享2%；滿56天享3%；滿4個月享3.65%。
該行普通一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。
而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：ZA Bank眾安銀行
虛擬銀行｜富融銀行：3個月定存可享4.6厘息
富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4.3及3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.6厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。
詳情：富融銀行
虛擬銀行｜常見問題
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此
虛擬銀行｜現時香港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行...詳情按此
虛擬銀行｜虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此