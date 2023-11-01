虛擬銀行2023｜8間香港虛銀存款比較一文睇清　WeLab Bank定存9個月享5.1厘 【持續更新】

此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出優惠6.6厘定存3個月，不過只限指定客戶；亦有虛銀推出高息港元存款提供逾4厘年利率。最新天星銀行亦提供6.88%活期存款年利率予其新客戶。

虛擬銀行／虛銀 2023｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

虛銀2023｜ Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存6、6及12個月定存，可分別享4.5%、4.1%年利率；24個月則享3.8%年利率。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

詳情：Mox Bank

虛銀2023｜ 平安壹賬通：港元定存4個月4.7%

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、6、12個月港元定期存款，可享3.7%、4.5%、4.5%年利率；4個月享4.7%；而1個月則享3%。

至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。

詳情：平安壹賬通銀行

虛銀2023｜ WeLab Bank：9個月港元定存見5.1厘

WeLab Bank 匯立銀行最新推出9個月港元定存息5.1厘優惠，為全港最高，同時該行將1年期定存息上調至0.4厘至4.9厘，僅次於富邦銀行的5厘，屬於虛擬銀行中最高。該行起存額僅為10元。

該行另有「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享4..55厘；6個月見4.5%；3個月及1個月分別為3厘及2厘；開立9個月亦享4.55厘。

至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。

WeLab Bank表示，定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定期存款金額上限愈高，意味若優惠期內一次性投資5萬元，定期存款金額同樣為5萬元。該行只接受新資金參加這次指定GoSave 2.0定期存款。

詳情：WeLab Bank匯立銀行