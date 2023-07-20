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2023-07-20 09:00:00

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法　黃金ETF實金紙黃金原來好易買【7月20日更新】

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黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(unsplash圖片)

黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

【7月20日更新 黃金價格分析】

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜黃金價格分析

黃金買賣2023｜FXStreet：徘徊於1953至2000美元區間

FXStreet分析師表示，黃金價格經歷了上行壓力，但價格仍在1,953美元附近交易。交易者將繼續保持多頭頭寸，並預計金價將進一步走弱至1,900美元和200日移動平均線，料價格徘徊在1,953至2,000美元區間。

黃金買賣2023｜德國商業銀行：金價將在年底回升至2000美元

德國商業銀行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen表示，聯儲局的鷹派貨幣政策，短期內仍是黃金的主導力量。Nguyen 預計，7 月升息將是央行本輪緊縮周期的最後一次升息。她補充稱，隨著對經濟衰退的擔憂開始加劇，金價將在今年年底回升至2,000美元。

黃金買賣2023｜荷蘭銀行：預測每安士黃金下調至2000美元

荷蘭銀行策略師指，已將其對2024年金價的預測從2,200美元下調至2,000美元。該行指，利率預期和美元前景是金價最重要的驅動因素，因為聯儲局開始放鬆貨幣政策，總體上利好金價。但正如市場預計的那樣，這已經反映在黃金價格上，故認為金價對美元從當前水平的上行空間相當有限。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金方法

有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。

 

黃金買賣2023｜投資黃金方法
 

優點

缺點

投資方法

實金

- 有黃金

- 實物可見

- 保存不易

- 攜帶不便

- 入場費高

- 到銀行、金行購買

黃金存摺／紙黃金

- 入場費低

- 方便投資

- 機構倒閉即變廢紙

- 存於銀行沒利息收入

- 沒有實體黃金

- 到銀行辦理戶口投資

黃金ETF

- 入場費低

- 無需收藏保存

- 價格透明流通性高

- 價格波動

- 有交易所徵費及佣金等

- 到銀行或證券商辦理投資戶口

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金：實金

實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港上海商業銀行華僑永亨銀行招商永隆集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生周大福六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。

至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。

黃金買賣2023｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺

紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港滙豐華僑永亨銀行花旗星展工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。

此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金：黃金ETF

近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。

現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。

「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。

「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。

「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。

黃金買賣2023｜查閱黃金價格走勢

一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。

至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。

詳情：香港金銀業貿易場

黃金買賣2023｜常見問題

黃金買賣2023｜有甚麼方法可投資黃金？

投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此

黃金買賣2023｜如何查閱黃金價格走勢？

可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此

黃金買賣2023｜投資黃金有何優缺點？

實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此

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