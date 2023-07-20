黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法　黃金ETF實金紙黃金原來好易買【7月20日更新】

黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 【7月20日更新 黃金價格分析】

黃金買賣2023｜黃金價格分析 黃金買賣2023｜FXStreet： 徘徊於1953至2000美元區間 FXStreet分析師表示，黃金價格經歷了上行壓力，但價格仍在1,953美元附近交易。交易者將繼續保持多頭頭寸，並預計金價將進一步走弱至1,900美元和200日移動平均線，料價格徘徊在1,953至2,000美元區間。 黃金買賣2023｜ 德國商業銀行：金價將在年底回升至2000美元 德國商業銀行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen表示，聯儲局的鷹派貨幣政策，短期內仍是黃金的主導力量。Nguyen 預計，7 月升息將是央行本輪緊縮周期的最後一次升息。她補充稱，隨著對經濟衰退的擔憂開始加劇，金價將在今年年底回升至2,000美元。 黃金買賣2023｜荷蘭銀行：預測每安士黃金下調至2000美元 荷蘭銀行策略師指，已將其對2024年金價的預測從2,200美元下調至2,000美元。該行指，利率預期和美元前景是金價最重要的驅動因素，因為聯儲局開始放鬆貨幣政策，總體上利好金價。但正如市場預計的那樣，這已經反映在黃金價格上，故認為金價對美元從當前水平的上行空間相當有限。