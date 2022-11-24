世界盃2022︱大熱巴西深夜出場+免費直播C朗葡萄牙+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 11月24日（四）晚上6時 【G組】瑞士對喀麥隆

11月24日（四）晚上9時 【H組】烏拉圭對南韓

11月24日（四）深夜12時 【H組】葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）

11月24日（四）深夜3時 【G組】巴西對塞爾維亞

頭場6時瑞士對喀麥隆 G組瑞士對上兩屆皆打入16強，正選門將恩尼森馬已傷愈，將聯同法比安舒哈、格列沙加、梳頓沙基利及前鋒比列安保路全力出擊；對手喀麥隆狀態最勇是拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭。

今晚9時烏拉圭對南韓 晚上9時將會有H組烏拉圭對南韓，今仗亞洲人氣高企的南韓射手孫興民將戴「面罩」出場，今屆南韓多了不少球員外流四大聯賽，其中拿玻里中堅金玟哉及英超兵黃喜燦都有一定實力。烏拉圭射手蘇亞雷斯、卡雲尼及達雲紐尼斯，攻力有一定保證。

ViuTV免費直播C朗拿度 葡萄牙對加納 深夜12時，ViuTV將會免費直播H組葡萄牙對加納。37歲的C朗歷來在決賽周上陣17次入7球，有隊友般奴費南迪斯及貝拿度施華供應，要在今屆世界盃打破名宿「黑豹」尤西比奧所保持的決賽周紀錄9球不難。今仗對手加納隊中「阿休」兄弟最為人熟悉；上仗友賽贏瑞士被收起的阿仙奴中場大將湯馬士柏迪，以及畢爾包新星伊拿基威廉斯，會是危險人物。

深夜3時巴西首登場鬥塞爾維亞 G組的巴西將會在今晚深夜3時鬥塞爾維亞，「森巴雄師」巴西人強馬壯，又沒有歐洲列強的傷兵煩惱，中前場好手眾多，尼馬依然是球隊的核心，不過今屆世界盃他會有更多幫手如雲尼斯奧斯祖利亞、李察利臣及拉芬夏比洛尼等人。塞爾維亞中鋒林立，阿歷山大米祖域、杜辛華荷域及盧卡祖域都是高大頂得之人，，加上攻中杜辛泰迪治、助攻王菲臘高斯迪都有穩定傳送，實力比上屆分組賽交手吞巴西兩蛋時強得多。

11月23日世界盃賽果 【F組】摩洛哥 0：0 克羅地亞

【E組】德國 1：2 日本

【E組】西班牙 7：0 哥斯達黎加

【F組】比利時 1：0 加拿大 周三世界盃又有爆冷戰果，頭場F組摩洛哥0：0賽和克羅地亞，E組的日本以2:1反勝德國，同組的西班牙便以破世界盃紀錄7球大炒哥斯達黎加，而尾場比利時便以1：0小勝加拿大。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓