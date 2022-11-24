世界盃2022︱大熱巴西深夜出場+免費直播C朗葡萄牙+ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

世界盃2022將於11月20日起至12月18日在卡塔爾展開。第5個比賽日，頭場香港時間晚上6時有瑞士出戰喀麥隆，亞洲球迷關注的南韓便會在晚上9時對烏拉圭，而ViuTV 99台則會在深夜12時免費直播葡萄牙對加納，球迷又可以睇C朗拿度踢世界盃，尾場深夜3時便有「足球王國」巴西對塞爾維亞，球迷可於NowTV收看，或到各大商場免費收看。《am730》網站及手機應用程式亦將會作文字直播。
今晚世界盃直播賽事
- 11月24日（四）晚上6時 【G組】瑞士對喀麥隆
- 11月24日（四）晚上9時 【H組】烏拉圭對南韓
- 11月24日（四）深夜12時 【H組】葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）
- 11月24日（四）深夜3時 【G組】巴西對塞爾維亞
頭場6時瑞士對喀麥隆
G組瑞士對上兩屆皆打入16強，正選門將恩尼森馬已傷愈，將聯同法比安舒哈、格列沙加、梳頓沙基利及前鋒比列安保路全力出擊；對手喀麥隆狀態最勇是拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭。
今晚9時烏拉圭對南韓
晚上9時將會有H組烏拉圭對南韓，今仗亞洲人氣高企的南韓射手孫興民將戴「面罩」出場，今屆南韓多了不少球員外流四大聯賽，其中拿玻里中堅金玟哉及英超兵黃喜燦都有一定實力。烏拉圭射手蘇亞雷斯、卡雲尼及達雲紐尼斯，攻力有一定保證。
ViuTV免費直播C朗拿度 葡萄牙對加納
深夜12時，ViuTV將會免費直播H組葡萄牙對加納。37歲的C朗歷來在決賽周上陣17次入7球，有隊友般奴費南迪斯及貝拿度施華供應，要在今屆世界盃打破名宿「黑豹」尤西比奧所保持的決賽周紀錄9球不難。今仗對手加納隊中「阿休」兄弟最為人熟悉；上仗友賽贏瑞士被收起的阿仙奴中場大將湯馬士柏迪，以及畢爾包新星伊拿基威廉斯，會是危險人物。
深夜3時巴西首登場鬥塞爾維亞
G組的巴西將會在今晚深夜3時鬥塞爾維亞，「森巴雄師」巴西人強馬壯，又沒有歐洲列強的傷兵煩惱，中前場好手眾多，尼馬依然是球隊的核心，不過今屆世界盃他會有更多幫手如雲尼斯奧斯祖利亞、李察利臣及拉芬夏比洛尼等人。塞爾維亞中鋒林立，阿歷山大米祖域、杜辛華荷域及盧卡祖域都是高大頂得之人，，加上攻中杜辛泰迪治、助攻王菲臘高斯迪都有穩定傳送，實力比上屆分組賽交手吞巴西兩蛋時強得多。
11月23日世界盃賽果
- 【F組】摩洛哥 0：0 克羅地亞
- 【E組】德國 1：2 日本
- 【E組】西班牙 7：0 哥斯達黎加
- 【F組】比利時 1：0 加拿大
周三世界盃又有爆冷戰果，頭場F組摩洛哥0：0賽和克羅地亞，E組的日本以2:1反勝德國，同組的西班牙便以破世界盃紀錄7球大炒哥斯達黎加，而尾場比利時便以1：0小勝加拿大。
嘉殷BB為阿仙奴死忠
每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。
日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍!
日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。
香港樂壇教父都有踢世界盃？
睇世界盃，唔熟球員分分鐘會問點解咁多娛樂圈明星，依個又咁似影帝，當中更有香港樂壇教父！一齊睇吓你認得出幾多個球場上人有相似嘅球星。
場邊花絮：
世界盃2022｜日本老將歎咖啡扮陳豪？人有相似撞晒樣!（下）
5大商場免費直播64場世界盃賽事
2022世界盃將除了有ViuTV 99台免費直播、NowTV收費直播外，球迷亦可以出外到酒吧及餐廳睇波，想更熱鬧又不想付費的話，大家可以一同去商場睇直播。目前已有5個商場宣布會免費直播今屆全數64場賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場、荃灣如心廣場及中環街市，而黃埔天地亦將直播36場賽事，讓球迷一邊嘆冷氣，一邊齊齊睇波，感受熾熱睇波氣氛！
球迷資訊：
世界盃2022｜世界盃睇波商場合集 大電視免費直播64場賽事(持續更新)
世界盃2022香港免費直播及收費直播安排
ViuTV已宣布免費播放19場世界盃賽事，至於球迷最關心的熱門奪標球隊，如巴西、阿根廷、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英格蘭等，均在免費直播的名單之中，以下文章便為讀者整理世界盃2022完整賽程。
世界盃2022參賽球隊及分組形勢
今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。
A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓