世界盃2022︱12.18 11點ViuTV免費直播決賽阿根廷對法國 美斯力爭世界盃冠軍

11時阿根廷對法國

阿根廷球王美斯職業生涯獲獎無數，但只欠一枚世盃冠軍獎牌，他亦一再強調今場決賽是他最後一場世盃比賽。上屆美斯跟法國在16強交手，雖然交出2次助攻，但仍被梅開二度的麥巴比「麥總」帶領的法國，以4:3淘汰出局。今屆已交出5入球3助攻的美斯，愈戰愈勇，勢要為阿根廷繼1978、86年封王後再次捧盃。

麥巴比已繼比利後成為決賽最年輕的士哥手，如今只有23歲的他，更有機會跟「高盧雄雞」法國一起「冧莊」，成就1962年巴西之後，沒有國家隊能完成的非凡任務。麥巴比現時跟美斯一樣以5球並列射手榜首位，近兩仗雖食白果，但隊友紛紛挺身而出，而前鋒拍檔基奧特已攻入4球，加上基沙文助攻助守，這個進攻鐵三角的火力，當然不遜已連續5戰入2球或以上的阿根廷。