世界盃2022︱12.3 11點荷蘭頭場 3點阿根廷對澳洲＋16強形勢 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 12月3日（六）晚上11時 【16強】荷蘭對美國

12月3日（六）深夜3時 【16強】阿根廷對澳洲

11時荷蘭對美國 今屆荷蘭國家隊被指最欠星味，但分組賽一眾橙軍表現穩健，新星加普更場場有波入，盛傳英超豪門曼聯、阿仙奴和利物浦都希望簽入這名超新星。 對手美國於分組賽表現平平，今仗對荷蘭被看低一線。門將馬特端拿於今屆賽事「弱隊出鋼門」，多次救出射門，相信今仗亦會有不少發揮機會。

深夜3時睇美斯 阿根廷對澳洲 深夜3時輪到美斯上場，由阿根廷對澳洲。阿根廷美斯上仗以球王級表現帶領軍擊敗墨西哥，賽後他豪言「我們的世界盃現在才開始」，而且球王強調自己無傷在身，相信之後賽事會愈戰愈勇。 澳洲方面，球隊今屆世界盃於小組6分晉級，是參加世界盃以來最佳成績，也是第二次晉級16強。袋鼠軍全球以效率為主，上踢出高效表現。

世界盃16強形勢及晉級圖

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓