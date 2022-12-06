世界盃2022︱12.6 11點摩洛哥將會對西班牙 3點葡萄牙對瑞士 ViuTV/NowTV賽程＋商場直播地點

今晚世界盃直播賽事 12月6日（二）晚上11時 【16強】摩洛哥對西班牙

12月6日（二）深夜3時【16強】葡萄牙對瑞士

11時摩洛哥對西班牙 西班牙雖然不敵日本，但3場分組賽均有入波，次名出線反而避開勁旅巴西及阿根廷，但亦有機會遇上葡萄牙、法國、英格蘭。球隊右閘艾斯派古達對日本時半場因傷被換走，跟今屆決賽周為狂牛攻入首球的丹尼爾奧莫及後備門將大衛拉耶，賽後曾缺操，但據報全部傷勢無礙，今場可夫添出擊。 兩軍上屆分組賽交手時踢成2:2，狂牛如今已人面全非，反而摩洛哥名將薛耶治及箭頭安尼斯利，4年前已跟西班牙交手，後者當時後備出場入波。繼1986年後再入16強的摩洛哥，整體實力不俗，除上仗鬥加拿大輸一記烏龍球，對戰克羅地亞及比利時均保不失，由全歐洲搵食的4人防線，卡士及實力兼備，當中效力巴黎聖日耳門的阿舒拉夫，更攻守兼備，球隊料續以穩守突擊，以跟傳控踢法為主的西班牙周旋到底。

深夜3時葡萄牙對瑞士 葡萄牙自從06年取得第4名後，近3屆頂多16強便止步，包括上屆淘汰賽即被烏拉圭踢走；瑞士走勢相若，對上4屆最多打入16強，上屆則被瑞典淘汰。預計39歲的中堅比比今場仍會跟魯賓戴亞斯扼守中路，箝制今屆已入2球的瑞士前鋒比列安保路。上仗下半場中段被換走的C朗，仍力爭入世盃第9球，以追平該國名宿尤西比奧在1966年創出的世盃決賽周的國家紀錄。 瑞士今場料會排出「4-2-3-1」陣式，不過上仗因病避戰的正選門將恩尼森馬、中堅尼高艾維迪兩位慕遜加柏球員，仍要爭取病愈趕及復出。兩軍是老對手，今夏歐國聯交手靠主場各勝一仗；對賽戰績接近之餘，原來總計對上7次碰頭，未有和波，領先一方最終贏波之餘，更6次令對手一球不入，今場甫開賽，大家即要打醒十二分精神。

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Now球員譯名被炒熱 世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被炒熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。但如果聽不慣安巴比、哈伐斯、列查利臣等球員譯名？不妨「古墓派」上身，回味想當年的靚譯名。

嘉殷BB為阿仙奴死忠 每場比賽ViuTV及NowTV都會有靚女主持同大家一齊睇波，佢哋唔單止睇得仲好講得，對於足球分分鐘仲熟過你同我，好似張嘉殷就係死忠阿仙奴球迷，每每阿仙奴輸波慘敗，連登波台就會有巴打出post關心嘉殷BB嘅心理狀態。

日本WAGS勁高質！《逃恥》女星真野恵里菜、水著女神泉里香領軍! 日本隊於亞洲自然好波，連帶日本WAGS亦相當高質，一眾女星如真野恵里菜、泉里香、平愛梨、中村 アン都是日本人氣偶像，前兩者所出的水著寫真更成為網絡上的經典。

世界盃2022參賽球隊及分組形勢 今屆世界盃增加至32支球隊參賽，種子隊包括主辦國卡塔爾、港人熱捧的英格蘭、擁有球王美斯的阿根廷、力爭衛冕的法國、狂牛西班牙、紅魔比利時、巴西及葡萄牙。32支球隊分為8組踢單循環，勝和負各得3分、1分及0分，小組最高分的兩隊晉級16強。 A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭 B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯 C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭 D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞 E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本 F組：比利時、加拿大、摩洛哥克羅地亞 G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆 H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓