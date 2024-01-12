亞洲盃｜日韓皆冀重奪冠軍　中東列強佔主場優勢

亞洲盃決賽周周五（12日）開打，在香港隊56年來首次晉級之下，香港球迷的注意當然上升。而除了關注港隊之外，多支港人關心的勁旅，包括南韓及日本兩個鄰近國家隊，今屆都派出強陣希望爭標。而前港隊教練的金判坤，今屆也以馬來西亞主帥身份領兵。不過東道主的卡塔爾，作為衞冕球隊及東道主，與包括沙特阿拉伯及伊朗都希望在家門爭取表現。

衞冕東道主卡塔爾戰國足 在分組賽抽籤，東道主的卡塔爾在A組，面對的將會包括中國、塔吉克及黎巴嫩，實力上國足與卡塔爾都比另外兩隊為佳，可是在最近的友賽，國足才以1:2不敵香港，而塔吉克卻同以2:1擊敗香港。因此國足能否力抗塔吉克以至黎巴嫩，可能要看球員在看過前主帥李鐵認罪有沒有「感悟」。國足今屆只有一位外流土耳其聯賽的吳少聰，其餘都是中超效力，而歸化球員也僅得前愛華頓青訓產品的蔣光太及香港的戴偉浚而已。 至於卡塔爾亦以世界盃陣容為骨幹，不過為該國射入唯一世界盃入球的穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）就因為受傷而退出大軍。不過作為衞冕球隊及擁主場之利，卡塔爾仍是被看高一線。

澳洲烏茲別克出線大熱 至於在B組，澳洲與烏茲別克當然是兩支出線熱門，但敘利亞也不能小看，他們去年在友賽擊敗中國隊，但及後卻在中立場吞日本5蛋。該國雖然面對戰亂，也因此球員散落在世界各地，當中有3名球員就是在阿根廷出生及長大，之後回來為敘利亞效力。 澳洲隊以在歐洲效力球員為骨幹，效力蘇超些路迪的馬高迪利奧（Marco Tilio），將是澳洲前線的未來希望。而世界盃門將的馬菲賴恩（Mathew Ryan），以及德乙聖保利的積臣艾雲（Jackson Irvine）等主將仍然在陣，這支2015年冠軍仍會是其中一支爭標隊伍。

日本派遣強陣爭標 D組方面，日本隊肯定是出線大熱，其餘的印尼、伊拉克及越南之中，伊拉克可能秤高一線，不過越南近年進步之快，已非昔日吳下阿蒙。在森保一領軍之下，球隊上屆決賽爆冷負於卡塔爾，今屆以強陣出擊希望收復失落的冠軍。效力英超利物浦及白禮頓的遠藤航及三笘薰依然在陣，但三笘薰在早前比賽受傷，能否出戰其實仍然成疑，不過還有好像久保建英、伊東純也等世界盃主力，日本隊實力在這組仍然是一支獨秀。 至於伊拉克，也與敘利亞一樣球員來自世界各地，不過他們早前在世界盃外圍賽，也正好與越南及印尼同組，亦先後擊敗兩隊。至於越南，近年在青少年組別的國際賽有顯著的進步，在法國名帥杜斯亞（Philippe Troussier）帶領，本來有望取得成績，可是球隊在近期飽受傷兵影響，當中曾效力日職聯的門將鄧文林（Dang Van Lam）亦因傷退隊，門將3人合共才5次為國家隊披甲，能否抵得住仍令人擔心。

南韓奇帥配名將 E組的比賽，南韓也是較突出的隊伍，其餘的馬來西亞、約旦及巴林都稍看低一線。南韓今屆由前德國名將的奇連士文（Jurgen Klinsmann）領兵，前鋒有孫興民及黃喜燦兩個英超兵，矢言要自1960年後再奪冠軍也非侃侃而談，其他星級球員還有巴黎聖日耳門的李康仁及拜仁慕尼黑的金玫哉，球隊前中後的實力都是有質素。 另外，馬來西亞今屆有前港隊主帥金判坤領兵，在近期國際賽表現也算不俗。球隊以國內聯賽柔佛DT球員為主，共有13名該隊球員入選，該會近年在亞洲球會級賽事都屢有表現，加上兩名分別在印尼及泰國效力球員，球隊的進攻力其實並不差，只是防守方面的失球也多，或者是金帥需要著手處理。而有趣的是，馬來西亞聯賽近年歡迎亞洲球員，故約旦及巴林都有球員在馬來西亞效力。