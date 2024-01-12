亞洲盃｜日韓皆冀重奪冠軍　中東列強佔主場優勢

亞洲盃決賽周周五（12日）開打，在香港隊56年來首次晉級之下，香港球迷的注意當然上升。而除了關注港隊之外，多支港人關心的勁旅，包括南韓及日本兩個鄰近國家隊，今屆都派出強陣希望爭標。而前港隊教練的金判坤，今屆也以馬來西亞主帥身份領兵。不過東道主的卡塔爾，作為衞冕球隊及東道主，與包括沙特阿拉伯及伊朗都希望在家門爭取表現。
衞冕東道主卡塔爾戰國足
在分組賽抽籤，東道主的卡塔爾在A組，面對的將會包括中國、塔吉克及黎巴嫩，實力上國足與卡塔爾都比另外兩隊為佳，可是在最近的友賽，國足才以1:2不敵香港，而塔吉克卻同以2:1擊敗香港。因此國足能否力抗塔吉克以至黎巴嫩，可能要看球員在看過前主帥李鐵認罪有沒有「感悟」。國足今屆只有一位外流土耳其聯賽的吳少聰，其餘都是中超效力，而歸化球員也僅得前愛華頓青訓產品的蔣光太及香港的戴偉浚而已。
至於卡塔爾亦以世界盃陣容為骨幹，不過為該國射入唯一世界盃入球的穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）就因為受傷而退出大軍。不過作為衞冕球隊及擁主場之利，卡塔爾仍是被看高一線。
澳洲烏茲別克出線大熱
至於在B組，澳洲與烏茲別克當然是兩支出線熱門，但敘利亞也不能小看，他們去年在友賽擊敗中國隊，但及後卻在中立場吞日本5蛋。該國雖然面對戰亂，也因此球員散落在世界各地，當中有3名球員就是在阿根廷出生及長大，之後回來為敘利亞效力。
澳洲隊以在歐洲效力球員為骨幹，效力蘇超些路迪的馬高迪利奧（Marco Tilio），將是澳洲前線的未來希望。而世界盃門將的馬菲賴恩（Mathew Ryan），以及德乙聖保利的積臣艾雲（Jackson Irvine）等主將仍然在陣，這支2015年冠軍仍會是其中一支爭標隊伍。
日本派遣強陣爭標
D組方面，日本隊肯定是出線大熱，其餘的印尼、伊拉克及越南之中，伊拉克可能秤高一線，不過越南近年進步之快，已非昔日吳下阿蒙。在森保一領軍之下，球隊上屆決賽爆冷負於卡塔爾，今屆以強陣出擊希望收復失落的冠軍。效力英超利物浦及白禮頓的遠藤航及三笘薰依然在陣，但三笘薰在早前比賽受傷，能否出戰其實仍然成疑，不過還有好像久保建英、伊東純也等世界盃主力，日本隊實力在這組仍然是一支獨秀。
至於伊拉克，也與敘利亞一樣球員來自世界各地，不過他們早前在世界盃外圍賽，也正好與越南及印尼同組，亦先後擊敗兩隊。至於越南，近年在青少年組別的國際賽有顯著的進步，在法國名帥杜斯亞（Philippe Troussier）帶領，本來有望取得成績，可是球隊在近期飽受傷兵影響，當中曾效力日職聯的門將鄧文林（Dang Van Lam）亦因傷退隊，門將3人合共才5次為國家隊披甲，能否抵得住仍令人擔心。
南韓奇帥配名將
E組的比賽，南韓也是較突出的隊伍，其餘的馬來西亞、約旦及巴林都稍看低一線。南韓今屆由前德國名將的奇連士文（Jurgen Klinsmann）領兵，前鋒有孫興民及黃喜燦兩個英超兵，矢言要自1960年後再奪冠軍也非侃侃而談，其他星級球員還有巴黎聖日耳門的李康仁及拜仁慕尼黑的金玫哉，球隊前中後的實力都是有質素。
另外，馬來西亞今屆有前港隊主帥金判坤領兵，在近期國際賽表現也算不俗。球隊以國內聯賽柔佛DT球員為主，共有13名該隊球員入選，該會近年在亞洲球會級賽事都屢有表現，加上兩名分別在印尼及泰國效力球員，球隊的進攻力其實並不差，只是防守方面的失球也多，或者是金帥需要著手處理。而有趣的是，馬來西亞聯賽近年歡迎亞洲球員，故約旦及巴林都有球員在馬來西亞效力。
沙特明星效應能否見進步
F組的熱門，一定是沙特阿拉伯，這支中東隊伍在前年的世界盃決賽周擊敗阿根廷一仗足以令人津津樂道。而同組還有泰國、吉爾吉斯及阿曼。當中的泰國會稍被看高。沙特聯賽近年招攬不少海外大牌球星加盟，也令國內聯賽的注目和實力上升，尤其在今屆亞冠盃，沙特4支球會全部晉級16強已可見一斑，在前意大利領隊文仙尼（Roberto Mancini）領兵之下，沙特能否成為繼日本後第2支4奪冠軍球隊，或者要再看球員表現。
泰國隊可算是近年東南亞進步神速的隊伍，今屆賽事卻有主將猜拿帖（Chanathip Songkrasin）及外借至日職浦和紅鑽的Ekanit Panya因傷未能參與，但效力日職北海道札幌岡薩多的沙拉察（Supachok Sarachat）及曾效力橫濱水手的守將賓馬芬（Theerathon Bunmathan）仍然在陣，加上在比利時效力奧利海維利的穆安塔（Suphanat Mueanta），有力在分組取得次名。至於吉爾吉斯陣中，亦有一名在香港效力凡高素巴耶夫，這位東方的守將，未知能否協助國家隊取得突破。