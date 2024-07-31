巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績，是香港歷來最佳的成績。而在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，包括何詩蓓及張家朗在內的多位香港運動員，都會在巴黎亮相。當中多數的本港運動員會集中在初段出戰。黃鎮廷杜凱琹對南韓今晚在乒乓球混雙對南韓組合爭銅。