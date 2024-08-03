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體育
2024-08-03 02:00:00

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事　何詩蓓出戰游泳接力

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巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播（am730製圖）

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播（am730製圖）

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巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績，是香港歷來最佳的成績。而在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，包括何詩蓓張家朗在內的多位香港運動員，都會在巴黎亮相。當中多數的本港運動員會集中在初段出戰。在下半程比賽，香港登場運動員已減少，但帆船、田徑及單車代表仍陸續登場。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜港九直播商場盤點 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）

巴黎奧運 香港運動員主要賽程

8月3日

田徑
04:35PM　男子100米預賽：刁俊稀
05:55PM　男子100米第一圈＊

公路單車
05:00PM　男子個人賽：劉允祐

帆船
06:15PM　男子ILCA7單人帆船第5、6場：貝俊龍

游泳
06:52PM　女子4x100米混合泳接力預賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

＊（假如晉級）
＃（詳細待定）

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巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月2日馬君正、貝俊龍或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月3日女子接力隊出戰混合泳預賽。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月4日貝俊龍及李思穎出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月5日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

巴黎奧運 香港運動員主要賽程

8月4日

公路單車
08:00PM　女子個人賽：李思穎

帆船
06:05PM　男子ILCA7單人帆船第7、8場：貝俊龍

—————————————————————
8月5日

田徑
02:05AM　男子100米準決賽：刁俊稀＊
03:50AM　男子100米決賽＊

帆船
08:40PM　男子ILCA7單人帆船第9、10場：貝俊龍

游泳
01:26AM　女子4x100米混合泳接力決賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅＊

—————————————————————

8月6日

帆船
男子ILCA7單人帆船獎牌賽：貝俊龍＊

乒乓球
04:00PM　女子團體賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳　對　瑞典＊

—————————————————————

8月7日

乒乓球
02:00AM／04:00PM／09:00PM　女子團體賽八強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊

—————————————————————

8月8日

乒乓球
09:00PM　女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊

跆拳道
03:00PM　男子68公斤以下級16強：盧蔚豐
08:30PM　男子68公斤以下級八強
10:11PM　男子68公斤以下級四強

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8月9日

乒乓球
02:00AM　女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊

跆拳道
02:51AM　男子68公斤以下級獎牌賽：盧蔚豐＊

—————————————————————

8月10日

乒乓球
09:00PM　女子團體賽獎牌賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊

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8月11日

場地單車
05:00PM　女子個人全能Race 1：李思穎
05:57PM　女子個人全能Race 2：李思穎
06:53PM　女子個人全能Race 3：李思穎
07:56PM　女子個人全能Race 4：李思穎

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＊（假如晉級）
＃（詳細待定）

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活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）

除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。

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巴黎奧運 其他焦點賽程：

8月3日

體操：
9:30PM　男子自由體操
10:20PM　男子鞍馬
11:10PM　女子跳馬

籃球：
11:15PM　男子分組賽：波多黎各　對　美國

網球：
男子單打銅牌戰
女子單打決賽

—————————————————————

8月4日

體操：
9:00PM　男子吊環
9:40PM　女子雙槓

田徑：
3:20AM　女子100米決賽

網球：
男子單打決賽

排球：
11:00PM　女子分組賽：中國　對　塞爾維亞

—————————————————————

8月5日

體操：
5:45PM　男子雙槓
6:36PM　女子平衡木
7:31PM　男子單槓
8:20PM　女子自由體操

田徑：
1:50AM　女子跳高
3:55AM　男子100米決賽

—————————————————————

8月6日

籃球：
4:05AM　女子3人決賽
4:35AM　男子3人決賽

跳水：
9:00PM　女子10米高台

足球：
12:00AM　男子四強

滑板：
11:30PM　女子公園賽

排球：
3:00PM　女子八強

—————————————————————

8月7日

田徑：
1:30PM　馬拉松競步接力

籃球：
12:00AM＆3:00AM　男子八強

足球：
12:00AM＆3:00AM　女子四強

滑板：
11:30PM　男子公園賽

—————————————————————

8月8日

田徑：
1:00AM　女子撐桿跳決賽

籃球：
11:30PM　男子四強

跳水：
9:00PM　男子3米彈板

足球：
11:00PM　男子銅牌賽

運動攀登：
6:55PM　男子速度賽決賽

排球：
10:00PM　女子四強

—————————————————————

8月9日

田徑：
2:30AM　男子200米決賽
3:45AM　男子110米欄決賽

籃球：
3:30AM　男子四強

跳水：
09:00PM　女子3米彈板

足球：
09:00PM　女子銅牌賽

運動攀登：
06:28PM　男子抱石及難度賽決賽

乒乓球：
09:00PM　男子團體決賽

排球：
02:00AM　女子四強

—————————————————————

8月10日

田徑：
01:45AM　男子4x100米接力決賽

籃球：
05:00PM　男子銅牌賽

沙灘排球：
04:30AM　女子決賽

霹靂舞：
03:23AM　女子決賽

跳水：
09:00PM　男子10米高台

足球：
12:00AM　男子決賽
11:00PM　女子決賽

運動攀登：
06:28PM　女子抱石及難度賽決賽

排球：
11:15PM　女子銅牌戰

—————————————————————

8月11日

籃球：
03:30AM　男子決賽
09:30PM　女子決賽

霹靂舞：
03:23AM　男子決賽

排球：
07:00PM　女子決賽

—————————————————————

8月12日

02:00AM　閉幕禮

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