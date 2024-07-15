歐洲國家盃決賽｜西班牙2:1絕殺英格蘭　四度封王創歷史

歐洲國家盃決賽今日展開，由西班牙大戰英格蘭，最終西班牙憑著後備奇兵奧耶沙巴爾87分鐘的絕殺入球，以2:1擊敗英格蘭，歷史上第四次捧起歐國盃冠軍。英格蘭繼續心碎，成為首個連續兩屆打入決賽卻未能奪冠的球隊。

半場上演悶戰 兩隊互交白卷 上半場雙方拉鋸，西班牙雖主導控球權，但有威脅埋門欠奉，洛迪卡斯簡迪（Rodri）於13分鐘接應角球後頭槌二傳，中堅拿洛文特（Robin Le Normand）「倒掛」射門卻未能命中目標。 臨完半場前，菲爾科頓（Phil Foden）接應死球傳中，於遠柱撞射無果。兩隊半場以0:0打成平手。 美洲國家盃｜阿根廷哥倫比亞決賽爭冠 HOY TV8AM免費直播（附連結）

尼高威廉斯先開紀錄 高爾彭馬冷箭追平 下半場開賽未夠兩分鐘，西班牙便取得領先。今屆狀態大勇的耶馬爾（Lamine Yamal）從右路殺入中路後，傳予遠柱的尼高威廉斯（Nico Williams）撞射建功，為「狂牛軍團」先開紀錄領先1:0。尼高威廉斯於56分鐘差點梅開二度，中路施放冷箭僅僅柱邊出界。 英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）其後作出換人，由上仗炮製「絕殺」的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）及高爾彭馬（Cole Palmer），先後入替今場表現蹩腳的隊長哈利卡尼（Harry Kane），以及中場邁奴（Kobbie Mainoo），於73分鐘收奇效。布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路快放後，傳中予祖迪比寧咸（Jude Bellingham）再傳後予禁區外無人看管的高爾彭馬。這名效力英超球隊車路士的中場馬上起腳，射「地波」得手，為「三獅軍團」追成1:1平手。