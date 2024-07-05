歐洲國家盃｜英格蘭低迷破門乏力 硬撼瑞士

大難不死會有後福？英格蘭上仗16強戲劇性反勝斯洛伐克晉級，明晚將會在8強戰於杜塞爾多夫火併瑞士；考慮主帥修夫基(Gareth Southgate)戰術與用人持續保守，「三獅兵團」難望有脫胎換骨表現，今場寧捧「讓球」，瑞士受讓[0/+0/5]下盤(球賽編號FB8647，7月7日00:00開賽)。