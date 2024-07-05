歐洲國家盃｜英格蘭低迷破門乏力 硬撼瑞士

大難不死會有後福？英格蘭上仗16強戲劇性反勝斯洛伐克晉級，明晚將會在8強戰於杜塞爾多夫火併瑞士；考慮主帥修夫基(Gareth Southgate)戰術與用人持續保守，「三獅兵團」難望有脫胎換骨表現，今場寧捧「讓球」，瑞士受讓[0/+0/5]下盤(球賽編號FB8647，7月7日00:00開賽)。
英格蘭上圈面對斯洛伐克，在補時至接近95分鐘，憑祖迪比寧咸(Jude Bellingham)倒掛入波，成功追和，更在加時初段即由箭頭哈利卡尼(Harry Kane)近門建功奠勝。不過，「三獅兵團」在分組賽開始，至今4戰法定時間僅得1勝3和，只入3球，尤其進攻更欠板斧；鋒線只靠哈利卡尼與比寧咸的個人質素爭取入波，令對手易於防範。
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英格蘭防線殘缺
英軍攻不銳時，防守亦有隱憂，皆因在今屆賽事表現頗為穩健的馬克古希(Marc Guehi)，累積黃牌夠數，今場停賽，其位置預計會由阿士東維拉的安斯干沙(Ezri Konsa)頂上，跟狀態一般的史東斯(John Stones)扼守中路。至於左閘捷比亞(Kieran Trippier)據報仍有望趕及傷愈，否則將會由祖高美斯(Joe Gomez)頂上；在勞基梳爾(Luke Shaw)繼續養傷下，此位置一直欠缺勝任人選，影響攻守發揮。
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對手瑞士上仗以2比0輕取意大利，表現予人驚喜。大軍在主帥耶堅(Murat Yakin)帶領下，攻守表現出色；尤其是隊長中場格列沙加(Granit Xhaka)、前鋒比列安保路(Breel Embolo)與名將梳頓沙基利(Xherdan Shaqiri)等，都有穩定演出。大軍今場強陣出擊，以他們今屆面對東道主德國及衛冕意大利都在上佳演出，今場鬥霸氣全無的英軍，有力坐和望贏。
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荷蘭土耳其保守為先
8強壓軸戰，由荷蘭在柏林迎擊土耳其(球賽編號FB8648，7月7日03:00開賽)。「橙衣兵團」在16強戰打出今屆代表作，以3比0大炒羅馬尼亞，火力全開；今場乘勇出戰，在大勇射手加普(Cody Gakpo)壓陣下，必會全力搶攻求勝。土耳其上仗以2比1力克今屆奇兵奧地利，至今4戰3勝，展現上佳火力；在皇家馬德里天才中場阿達古拿(Arda Guler)壓陣下，加上更重要是中場發電機查漢奴古(Hakan Calhanoglu)波監刑滿復出，或跟橙軍對攻，今場先博「入球大細」[2.5/3]大盤。