周日周一免費直播4場美洲國家盃

美洲國家盃去屆由阿根廷奪得，周日早上6時將在HOY 77台免費直播厄瓜多爾撼委內瑞拉。早上9時墨西哥對牙買加同在77台免費直播。美國對玻利維亞在周一早上6時HOY 76台免費直播，而周一早上9時烏拉圭撼巴拿馬則在77台播放。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組