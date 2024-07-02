HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰阿根廷以2︰0挫加拿大，美斯交出助攻。7月3日（周三）早上9時巴西與哥倫比亞爭D組首名，將在HOY77台免費直播，而同組另一場巴拉圭鬥哥斯達黎加同時間開賽，於HOY76台免費直播。
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阿根廷全勝出線 主辦國美國出局
阿根廷3戰全勝以9分取得A組榜首，與加拿大一同出線。而B組委內瑞拉及厄瓜多爾分別出線。而主辦國美國在分組賽最後一場以0︰1敗於烏拉圭，同時間巴拿馬以3︰1贏玻利維亞，令美國無緣出線，烏拉圭與巴拿馬晉級。
由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
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巴西悶和哥斯達黎加
巴西隊在美洲國家盃的首戰，確實也令球迷失望，在全場有較多攻門下，只與哥斯達黎加踢平0:0。同組的哥倫比亞，則以2:1擊敗巴拉圭。
巴西首戰和波 哥倫比亞贏巴拉圭
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