HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰 阿根廷以2︰0挫加拿大 ，美斯交出助攻。7月3日（周三）早上9時巴西與哥倫比亞爭D組首名，將在HOY77台免費直播，而同組另一場巴拉圭鬥哥斯達黎加同時間開賽，於HOY76台免費直播。

阿根廷全勝出線 主辦國美國出局

阿根廷3戰全勝以9分取得A組榜首，與加拿大一同出線。而B組委內瑞拉及厄瓜多爾分別出線。而主辦國美國在分組賽最後一場以0︰1敗於烏拉圭，同時間巴拿馬以3︰1贏玻利維亞，令美國無緣出線，烏拉圭與巴拿馬晉級。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組