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體育
2024-06-21 14:10:00

美洲國家盃｜秘魯撼智利 HOY TV77台周六8時免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜美斯帶領阿根廷取鬼去屆冠軍。

美洲國家盃｜美斯帶領阿根廷取鬼去屆冠軍。

美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰阿根廷以2︰0挫加拿大，美斯交出助攻。HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，秘魯撼智利於周六上演，而厄瓜多爾對委內瑞拉將在周日對決，足球迷除歐洲國家盃外，早上也很忙碌。

歐洲國家盃｜Kylie C/李佩芝/張嘉殷NowTV絲打有一個共通點

美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

美洲國家盃去屆由阿根廷奪得，A組首輪另一場秘魯對智利，將在6月22日（星期六）早上8時於HOY TV77台免費直播。至於周日早上6時將在HOY 77台免費直播厄瓜多爾撼委內瑞拉。至於星期一早上9時墨西哥對牙買加同在77台免費直播。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結

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雲尼斯奧斯領軍巴西

而去屆亞軍巴西位處D組，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、來季加盟皇馬的安迪歷（Endrick）與柏基達、阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、利物浦門將艾利臣（Alisson）皆入選巴西大軍名單，惟曼城門將艾達臣因傷落選，熱刺的李察利臣、曼聯的卡斯米路同樣名落孫山。

美洲國家盃76台直播連結 

美洲國家盃77台直播連結

去屆2021美洲國家盃，美斯領阿根廷奪冠。（資料圖片）

去屆2021美洲國家盃，美斯領阿根廷奪冠。（資料圖片）

 

 

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