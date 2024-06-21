美洲國家盃去屆由阿根廷奪得，A組首輪另一場秘魯對智利，將在6月22日（星期六）早上8時於HOY TV77台免費直播。至於周日早上6時將在HOY 77台免費直播厄瓜多爾撼委內瑞拉。至於星期一早上9時墨西哥對牙買加同在77台免費直播。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組