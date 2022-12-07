芒草季節2022｜最新9大秋冬芒草行山好去處 附行山路線+交通安排

芒草行山路線1： 大東山 芒草

大東山多年前已是行山熱點，直到陳奕迅的EP《Taste the Atmosphere》封面照一出，大東山便得到了「陳奕迅山」之名，每到10月至11月的芒草季節都會人山人海。只是大東山高869米，為香港第3高山峰，賞芒人士如果想找條上落最容易的路線，便可由東涌巴士總站乘3號嶼巴，在伯公坳下車沿路前行上樓梯，約40分鐘便到大東山一號觀景台，可看到兩旁密密麻麻的芒草。

大東山 芒草路線概要：

路線：伯公坳→大東山一號觀景台→標距柱L15左轉→跳板石→大東山山頂→爛頭營→>伯公坳

交通︰東涌3M嶼巴或11及23號嶼巴，於伯公坳起步

距離/ 需時：約6公里/ 5-6小時

注意：