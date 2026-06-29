世界盃｜南韓傳媒分析被日本足球拋離原因：過度依賴天才

南韓在世界盃決賽周1勝2負，導致世界排名跌至32位，創近4年半新低。《朝鮮日報》回顧2010世界盃前，日本主場友賽以0:2不敵南韓。16年後的今日，日本足球已成為南韓人羨慕對象。《朝鮮日報》指出日韓足球發展的最大差異在於制度及願景，日本在2005年以2050年奪得世界盃冠軍為目標，又積極鼓勵年輕球員外流。日職球會不會索取高昂的轉會費，令出國踢波門檻下降。相比之下，南韓缺乏長期發展藍圖，只追求眼前成績。 「日本靠制度不斷培養人才」

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