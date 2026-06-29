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體育
出版：2026-Jun-29 11:19
更新：2026-Jun-29 11:19

世界盃｜南韓傳媒分析被日本足球拋離原因：過度依賴天才

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世界盃｜南韓傳媒分析被日本足球拋離原因「韓過度依賴天才」

世界盃｜南韓傳媒分析被日本足球拋離原因「韓過度依賴天才」

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南韓在世界盃2026分組賽出局教練洪明甫請辭。同時日本在近屆世界盃都踢出穩定表現，令各界不時比較兩支亞洲勁旅。日韓自2002合辦世界盃後，足球發展各有不同。《朝鮮日報》以晉級32強的日本作對比，認為日本已達到南韓難以追趕的水平。

世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026:32強賽程，6月30日為巴西對日本、德國對巴拉圭及荷蘭對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月1日科特迪瓦對法國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月2日英格蘭對剛果民主共和國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月3日葡萄牙對克羅地亞（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月4日阿根廷對佛得角（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

南韓在世界盃決賽周1勝2負，導致世界排名跌至32位，創近4年半新低。《朝鮮日報》回顧2010世界盃前，日本主場友賽以0:2不敵南韓。16年後的今日，日本足球已成為南韓人羨慕對象。《朝鮮日報》指出日韓足球發展的最大差異在於制度及願景，日本在2005年以2050年奪得世界盃冠軍為目標，又積極鼓勵年輕球員外流。日職球會不會索取高昂的轉會費，令出國踢波門檻下降。相比之下，南韓缺乏長期發展藍圖，只追求眼前成績。

「日本靠制度不斷培養人才」

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報道指「南韓足球不是透過完善制度來培養球員，他們過度依賴少數有天份的球員。南韓偶爾獲得上天賜予的天才，而日本則靠制度不斷培養人才。」報道以效力英超熱刺多年的孫興民為例，稱這名前英超金靴獎得主個人能力強，但不能令南韓國家隊整體實力同步提升。

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報道引述前南韓隊長奇誠庸的意見「日本球員願意為國家足球發展犧牲個人利益。事實上，日本對足球的投入，較南韓高得多。」

日本球員戰術理念一致

《朝鮮日報》大讚日本由各級青年梯隊到成年代表隊，都有一致的戰術理念和足球哲學，助球員在不同年齡層都無縫接軌。

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