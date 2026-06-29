世界盃｜南韓傳媒分析被日本足球拋離原因：過度依賴天才

南韓在世界盃2026分組賽出局，教練洪明甫請辭。同時日本在近屆世界盃都踢出穩定表現，令各界不時比較兩支亞洲勁旅。日韓自2002合辦世界盃後，足球發展各有不同。《朝鮮日報》以晉級32強的日本作對比，認為日本已達到南韓難以追趕的水平。
南韓在世界盃決賽周1勝2負，導致世界排名跌至32位，創近4年半新低。《朝鮮日報》回顧2010世界盃前，日本主場友賽以0:2不敵南韓。16年後的今日，日本足球已成為南韓人羨慕對象。《朝鮮日報》指出日韓足球發展的最大差異在於制度及願景，日本在2005年以2050年奪得世界盃冠軍為目標，又積極鼓勵年輕球員外流。日職球會不會索取高昂的轉會費，令出國踢波門檻下降。相比之下，南韓缺乏長期發展藍圖，只追求眼前成績。
「日本靠制度不斷培養人才」
報道指「南韓足球不是透過完善制度來培養球員，他們過度依賴少數有天份的球員。南韓偶爾獲得上天賜予的天才，而日本則靠制度不斷培養人才。」報道以效力英超熱刺多年的孫興民為例，稱這名前英超金靴獎得主個人能力強，但不能令南韓國家隊整體實力同步提升。
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報道引述前南韓隊長奇誠庸的意見「日本球員願意為國家足球發展犧牲個人利益。事實上，日本對足球的投入，較南韓高得多。」
日本球員戰術理念一致
《朝鮮日報》大讚日本由各級青年梯隊到成年代表隊，都有一致的戰術理念和足球哲學，助球員在不同年齡層都無縫接軌。