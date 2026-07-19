世界盃︱朗拿度估西班牙輕鬆擊敗阿根廷捧盃︰哥迪奧拿埋下種子

朗拿度︰西班牙決賽將一直控球

朗拿度與「扭波王」丹尼臣在社交平台上被問到決賽睇法，表示「我認為西班牙會輕鬆取勝，他們的足球很出色。他們的DNA不僅僅在今屆世界盃展現，西班牙球員從小就是在這樣的訓練下成長、一直都保持這種風格踢波。其中有很重哥迪奧拿影子——這樣的足球哲學源於2006、2007年的巴塞隆拿。」哥迪奧拿當時執教美斯、沙維、恩尼斯達、布斯基斯等踢出著重控球及傳球的tiki-taka踢法，引領了由後場地面組織的足球潮流。「外星人」續道︰「所以我認為西班牙輕鬆獲勝。我不相信阿根廷有實力贏1︰0或2︰0，因為西班牙將一直控球。」