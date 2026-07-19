世界盃︱朗拿度估西班牙輕鬆擊敗阿根廷捧盃︰哥迪奧拿埋下種子

巴西名宿朗拿度（Ronaldo）被問到世界盃決賽預測時，大膽估計西班牙可以輕易擊敗美斯在陣的阿根廷，繼2010年後再奪大力神盃。他認為四強西班牙以2︰0挫法國一役，已決定冠軍誰屬。
朗拿度︰西班牙決賽將一直控球
朗拿度與「扭波王」丹尼臣在社交平台上被問到決賽睇法，表示「我認為西班牙會輕鬆取勝，他們的足球很出色。他們的DNA不僅僅在今屆世界盃展現，西班牙球員從小就是在這樣的訓練下成長、一直都保持這種風格踢波。其中有很重哥迪奧拿影子——這樣的足球哲學源於2006、2007年的巴塞隆拿。」哥迪奧拿當時執教美斯、沙維、恩尼斯達、布斯基斯等踢出著重控球及傳球的tiki-taka踢法，引領了由後場地面組織的足球潮流。「外星人」續道︰「所以我認為西班牙輕鬆獲勝。我不相信阿根廷有實力贏1︰0或2︰0，因為西班牙將一直控球。」
讚阿根廷連續兩屆晉決賽已成功
39歲的美斯帶領阿根廷擊敗英格蘭等好手，朗拿度指連續兩屆殺入決賽已算成功︰「阿根廷今屆世界盃多次反勝，是一支展現球味和拼搏的球隊，令人欽佩。而美斯再一次在世界盃改寫歷史。但我認為西班牙的踢法非常整體，球員高度系統化，每個階段都知道該要做甚麼，毫不著急，他們以快速傳球控制節奏。」
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奧雲︰阿根廷晉級欠說服力
英格蘭名宿奧雲隔空認同前皇馬隊友的意見︰「阿根廷今屆有運，對佛得角、埃及及瑞士都踢得很辛苦，四強如果說擊敗英格蘭，倒不如說我們放生了阿根廷，整體而言，阿根廷今屆表現不太亮眼。」這名1998年世界盃對阿根廷射入金球的射手續道︰「西班牙很亮麗，擊敗法國一戰展現級數，西班牙實力較阿根廷強得多，他們值得奪冠。」