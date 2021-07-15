【健康佳】懷疑灰甲需及早求醫 避免引致併發症及傳染家人

夏日的炎熱天氣，讓人容易出汗，雙腳被鞋包裹，更會因焗著隨時濕漉漉，碰上打風落雨，雨水滲入鞋內更會雙腳濕透。溫暖潮濕的環境，正是真菌滋生的溫床，如皮膚有傷口或抵抗力下降，便很易會因真菌感染患上灰甲或香港腳等皮膚問題。



兒科專科唐繼昇醫生指，由於灰甲具傳染性，如家長有灰甲問題，小朋友只要接觸他們所穿的鞋履，亦有機會被傳染到真菌而出現灰甲，而且無論腳甲或手甲，都同樣可出現灰甲，故如懷疑有灰甲問題，宜及早求醫診治以免傳染年幼子女。唐醫生指，當個別腳甲或指甲突然變黃變黑、暗啞或變厚，甚至變形，都是灰甲的症狀，初時可能只有1隻或2隻腳趾有灰甲，但受感染的範圍有機會慢慢擴散，如不及早處理，可能5隻腳趾都會出現灰甲問題，更有機會引致香港腳等皮膚病。



「患灰甲一般不會感覺痛楚，但如果灰甲因為越來越厚變形而造成局部皮膚有傷口時，有可能會導致細菌性甲溝炎，形成甲溝膿腫，甲溝部位的紅腫與劇痛可以令患者『行唔到路』！」唐醫生並提醒指，除了環境因素外，有美甲習慣的女士亦要注意，如美甲師沒有為工具徹底消毒，客人亦有可能會感染灰甲。如懷疑有灰甲可盡早求醫，醫生會先作評估，情況如不嚴重，可塗抹外用藥水。但如指甲變厚，藥水不能穿透指甲，殺菌功效會大減，便需要改以口服殺真菌藥，抗真菌藥會隨血液到達甲床位置以徹底殺滅真菌。但為了可以更安全地治愈灰甲，患者必須在醫生監察及指示下用藥，切忌自行買藥服用。個別患者亦會在專科醫生安排下進行激光治療，但由於收費較高，故此法並不普及。