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【健康解碼】莫等待 肝全至上
及早偵測乙肝病毒 提防肝硬化肝癌
7 小時前
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健康解碼乙型肝炎世界肝炎日香港肝壽基金董事局委員香港大學內科學系腸胃肝臟科袁孟峰
【健康解碼】莫等待 肝全至上
及早偵測乙肝病毒 提防肝硬化肝癌
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乙型肝炎病毒的可怕之處，在於它可能俏無聲息地損害肝臟，甚至引致肝硬化、肝癌等嚴重後果。7月28日是世界肝炎日，香港肝壽基金董事局委員、香港大學內科學系腸胃肝臟科講座教授袁孟峰教授呼籲，市民應儘早檢驗是否感染乙型肝炎病毒，並接受治理，防止乙型肝炎破壞肝臟，以策「肝全」。

感染乙肝病毒 損害肝臟功能
袁教授指出，本港約有50多萬名乙型肝炎帶菌者。然而，由於乙型肝炎病毒未必引起徵狀，許多人並不為意自己是帶菌者，也甚少人會主動檢驗。若感染病毒而不自知，長遠可能引致嚴重後果：「乙型肝炎病毒可引致慢性肝炎，持續傷害肝臟組織，導致肝硬化和肝癌；病毒基因也可直接黏附人類染色體，引起惡性病變。」

根據研究數字，乙型肝炎帶菌者的肝癌風險，比非帶菌者高10倍至100倍；本港50歲或以上的乙型肝炎帶菌者中，約三成人患肝硬化或肝癌；而本港的肝癌患者中，七成至八成由乙型肝炎引起，足見乙型肝炎不容忽視。

及早檢驗跟進 提防嚴重後果
袁教授提醒，市民應儘早透過血液化驗，測試有否感染乙型肝炎病毒。他表示，兩類人士須格外留神，第一類是32歲或以上，未曾注射乙型肝炎疫苗的港人；第二類是父母或兄弟姊妹為乙型肝炎帶菌者，即有家族史的人士。

要預防乙型肝炎引致的嚴重後果，患者需按照醫生指示服用抗病毒藥物。患者亦需每半年接受例行檢查，包括抽血檢驗肝功能、病毒數量和甲胎蛋白等指標，以及肝臟超聲波，從而評估肝臟情況。

袁教授解釋，雖然目前未有根治乙型肝炎的藥物，但「現時的抗病毒藥能抑制病毒複製，減少病毒數量，防止病毒破壞肝臟，而且副作用極少」。研究結果顯示，抗病毒藥可減低肝癌風險約四成。乙型肝炎患者切勿諱疾忌醫，錯失保護「肝全」的黃金機會。

為響應7月28日世界肝炎日，香港肝壽基金近來舉辦了一個名為「莫等待 肝全至上」的社交媒體活動，希望藉此呼籲大眾及早接受慢性肝炎篩查，揪出慢性肝炎這個沉默的「殺手」，及時接受相關治療，減低肝癌的風險。請留意各大社交媒體貼文，一同守護肝臟健康！

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香港肝壽基金董事局委員、香港大學內科學系腸胃肝臟科講座教授袁孟峰教授
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】及早偵測乙肝病毒-提防肝硬化肝癌-278194
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