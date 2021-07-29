【健康解碼】莫等待 肝全至上

及早偵測乙肝病毒 提防肝硬化肝癌

乙型肝炎病毒的可怕之處，在於它可能俏無聲息地損害肝臟，甚至引致肝硬化、肝癌等嚴重後果。7月28日是世界肝炎日，香港肝壽基金董事局委員、香港大學內科學系腸胃肝臟科講座教授袁孟峰教授呼籲，市民應儘早檢驗是否感染乙型肝炎病毒，並接受治理，防止乙型肝炎破壞肝臟，以策「肝全」。

感染乙肝病毒 損害肝臟功能

袁教授指出，本港約有50多萬名乙型肝炎帶菌者。然而，由於乙型肝炎病毒未必引起徵狀，許多人並不為意自己是帶菌者，也甚少人會主動檢驗。若感染病毒而不自知，長遠可能引致嚴重後果：「乙型肝炎病毒可引致慢性肝炎，持續傷害肝臟組織，導致肝硬化和肝癌；病毒基因也可直接黏附人類染色體，引起惡性病變。」

根據研究數字，乙型肝炎帶菌者的肝癌風險，比非帶菌者高10倍至100倍；本港50歲或以上的乙型肝炎帶菌者中，約三成人患肝硬化或肝癌；而本港的肝癌患者中，七成至八成由乙型肝炎引起，足見乙型肝炎不容忽視。

及早檢驗跟進 提防嚴重後果

袁教授提醒，市民應儘早透過血液化驗，測試有否感染乙型肝炎病毒。他表示，兩類人士須格外留神，第一類是32歲或以上，未曾注射乙型肝炎疫苗的港人；第二類是父母或兄弟姊妹為乙型肝炎帶菌者，即有家族史的人士。

要預防乙型肝炎引致的嚴重後果，患者需按照醫生指示服用抗病毒藥物。患者亦需每半年接受例行檢查，包括抽血檢驗肝功能、病毒數量和甲胎蛋白等指標，以及肝臟超聲波，從而評估肝臟情況。

袁教授解釋，雖然目前未有根治乙型肝炎的藥物，但「現時的抗病毒藥能抑制病毒複製，減少病毒數量，防止病毒破壞肝臟，而且副作用極少」。研究結果顯示，抗病毒藥可減低肝癌風險約四成。乙型肝炎患者切勿諱疾忌醫，錯失保護「肝全」的黃金機會。

為響應7月28日世界肝炎日，香港肝壽基金近來舉辦了一個名為「莫等待 肝全至上」的社交媒體活動，希望藉此呼籲大眾及早接受慢性肝炎篩查，揪出慢性肝炎這個沉默的「殺手」，及時接受相關治療，減低肝癌的風險。請留意各大社交媒體貼文，一同守護肝臟健康！