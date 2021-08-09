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專訪｜最放心將生死關頭交陳木勝 謝霆鋒憂港式動作片無以為繼
3 小時前
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陳木勝謝霆鋒怒火特警新人類新警察故事男兒本色新少林寺寶貝計劃馮德倫吳彥祖李燦琛成龍甄子丹張晉張文傑胡子彤
專訪｜最放心將生死關頭交陳木勝 謝霆鋒憂港式動作片無以為繼
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人生能遇上恩師，難能可貴。16歲出道的謝霆鋒在初入行日子跟陳木勝(Benny)導演結緣，多得這位願意以菲林為新演員洗禮的恩師，霆鋒曾多次在大銀幕上突破界限，他直言曾多次將生死關頭都交過給導演，包括陳木勝的遺作《怒火》。霆鋒在戲院首次觀賞完整作品時，不禁落下男兒淚，回想帶病執導的Benny，仍然敬業樂業，自言已是老新人的他，最擔心Benny擅長的香港動作電影，無以為繼。

文：Grace  圖：林俊源  髮型: Ricky Kwok  場地: The Crown＠英皇駿景酒店
 

晃眼已是特警老人類
已有好幾年沒有主演香港電影的霆鋒，在下周公映的《怒火》中以令人心寒的「小丑」角色作參考，交出從影以來最奸的一次演出；無論是北京道街道街頭飛車駁火槍戰，或挑戰玩雙刀與「宇宙最強」的甄子丹上演終極一戰，霆鋒都搏到盡，「拍動作戲，陳木勝是最信任的一位導演。」從《特警新人類》、《新警察故事》、《男兒本色》、《新少林寺》或客串《寶貝計劃》，霆鋒與Benny合作逾20年，萬料不到《怒火》竟成訣別之作，「好記得拍完《怒火》時，Benny錫了我一啖，那時我仍未知他有病，直至在北京配音時，收到通知他病重不能來，我配完音兩日後他就離開了。」一切都來得太突然，沒能好好道別，男兒有淚不輕彈的霆鋒，在戲院被看《怒火》試片時暗暗淌淚，「十幾年沒流過眼淚，沒想過自己會喊，實在有太多生死關頭交過給他了。」他重提某年與馮德倫、吳彥祖、李燦琛硬要拉著陳木勝影張合照，催促他盡快開拍《特警新人類》第3集，「大家嚷著說若不開拍，就都變成『特警舊人類』，記得當年Benny說過，我們呢班新人那時要用菲林來洗禮，即要不斷去拍才會成長。」

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望傳承港式動作片
在霆鋒眼中，陳木勝是圈中罕見的人辦，「他在片場連粗口也很少講，從不發脾氣，一個不煙不酒的人，卻因鼻咽癌而離開，很諷刺。」Benny的離世，令霆鋒更懂珍惜，「真的要每天也活得精采，只要不是傷害他人，有想做的事，就趕快去做，別要遺憾。」痛失恩師的霆鋒更擔心港式動作片後繼無人，在香港電影輝煌的年代，外國人看港產片必選港式動作片，這是先進特效拍攝無法完全取代的一塊，不禁慨嘆，「以前會扮成龍，甄子丹去延續香港的動作傳統，但現時已不再由香港動作片當道。如若你問我，我肯用條命去延續港產動作片的。」他半說笑自嘲道，「我已是最老的年輕人，現在影圈的確出現斷層，香港動作片幾乎沒人能傳承的，連丹哥(甄子丹)都講過不再拍武打片，說要靠我和張晉，但我本身不是動作班底，更不及他的導演功力，永遠做不到他的成就。」問到看好哪位新一代接棒？霆鋒直言對新人未算認識，但大讚同戲的張文傑和胡子彤捱得又認真，「張文傑固然是完美身材的化身，在鏡頭後我拿著靶幫他和胡子彤練習，打到成身汗仍繼續練，是可造之材。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/最放心將生死關頭交陳木勝-謝霆鋒憂港式動作片無以為繼-280254
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