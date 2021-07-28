Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
陳果 黃又南 人與鬼的可怕
5 小時前
#Hashtags
陳果黃又南採魂邨鬼同你住車保羅邵音音李鎧霖大鬧廣昌隆香港有個荷里活那夜凌晨我坐上了旺角開往大埔的紅van
陳果 黃又南 人與鬼的可怕
news-images

每年農曆七月，電影公司總會推出一些鬼片應節，這個暑期，除了韓國的《採魂邨》關於凶宅，還有陳果自編自導，黃又南主演的《鬼同你住》。陳果把香港人的住屋煩惱與凶宅驚嚇來個結合，炮製出令我們既驚慌卻共鳴的話題新作，他直言：「我把香港的議題借來發揮，嘗試把鬼戲提升到另一個層次。」

文：熊秉文 圖：林俊源
髮型及化妝：Henry Tse@BigCstyling(黃又南)
服裝：Ted Baker(黃又南)

看到本地房價愈來愈貴，我們有時會忍不住說：「這麼貴，搵鬼住咩！」在《鬼同你住》裡，黃又南飾演地產經紀阿源，他為了豐厚的佣金，就算明知道是凶宅，仍落力推銷給客人。透過阿源這人物，觀眾會遇上「鬼王」高佬鬼(車保羅飾)、「鬼后」重病阿媽(邵音音飾)和「鬼仔」強仔(李鎧霖飾)，他們各有著不為人知的故事。


導演比前更有火
早在1993年，陳果已執導鬼故事《大鬧廣昌隆》，二十多年來，拍攝鬼片經驗豐富，他披露：「這劇本前身並非鬼故事，而是關於香港房屋，說一個推銷凶宅的地產仔生存的問題。後來，投資人說最好是拍鬼戲，我便在一個月內改成現在的故事。我選取了住屋這個香港最嚴重的問題，而凶宅是鬼戲最主流的題材，我把發生在香港的一些議題借來發揮，嘗試把鬼戲提升到另一個層次。」

這是陳果跟黃又南繼《香港有個荷里活》和《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》後再度合作，對又南來說，是一個重要的成長歷程。「因為我年紀漸長，不想再演一些小子的角色，剛巧這次角色較為成熟。很開心阿果想起我，我二話不說，一定參演。」相比起從前的印象，又南表示，陳果向來有團火，這次就更加火。「他追求完美。拍攝每個鏡頭都有份執著，一定要過得他那關才OK。你會見到阿果對自己好狠，不會給自己餘地，這是我要學習的地方。」


平生不作虧心事
在電影裡，阿源推銷凶宅；在現實中，陳果和黃又南對居住方式有著不同的選擇。黃又南寧可租樓居住，他坦言：「我現在未夠錢買樓，要儲很多錢才成事。這兩年，我的工作量不多，就算有錢，我也會先儲起來，不敢冒險買樓，但求安心。」至於陳果，他有自置物業，但一直不敢把物業放租。他笑說：「我有一層樓，買後空置了兩、三年，但我不肯租出去。我怕租出去，如果發生甚麼事，到時變了凶宅就麻煩了。」

「鬼同你住」，黃又南十多年前在台灣工作時，曾經於入住的酒店遇上靈異事，對於人和鬼的微妙關係，他別有一番體會。「我其實很驚鬼，如果遇上凶宅，我一定連門口都不敢踏進去。對於鬼，大家應該敬而遠之，自己會覺得舒服些。」陳果回應：「我們拍戲，旁邊的人時常撞鬼；我時運沒那麼低，暫時沒有發生過不愉快事件。你沒有做虧心事，他們應該不會來搞你的，就算真的發生事情，你當作是看錯，或是不理會他們，可能會沒事。」陳果認為雖然鬼防不勝防，但人有時其實更恐怖，人的心理變態更加可怕，尤其是這二十年來，香港人的變化很得人驚呢！


 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/陳果-黃又南-人與鬼的可怕-278097
#Hashtags
陳果黃又南採魂邨鬼同你住車保羅邵音音李鎧霖大鬧廣昌隆香港有個荷里活那夜凌晨我坐上了旺角開往大埔的紅van
Am730

得失無法準備 方皓玟：一起撐著過

莊韻澄+8貓 =11位家人

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
得失無法準備 方皓玟：一起撐著過
Am730
Am730
莊韻澄+8貓 =11位家人
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多