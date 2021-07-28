陳果 黃又南 人與鬼的可怕

每年農曆七月，電影公司總會推出一些鬼片應節，這個暑期，除了韓國的《採魂邨》關於凶宅，還有陳果自編自導，黃又南主演的《鬼同你住》。陳果把香港人的住屋煩惱與凶宅驚嚇來個結合，炮製出令我們既驚慌卻共鳴的話題新作，他直言：「我把香港的議題借來發揮，嘗試把鬼戲提升到另一個層次。」

文：熊秉文 圖：林俊源

髮型及化妝：Henry Tse@BigCstyling(黃又南)

服裝：Ted Baker(黃又南)

看到本地房價愈來愈貴，我們有時會忍不住說：「這麼貴，搵鬼住咩！」在《鬼同你住》裡，黃又南飾演地產經紀阿源，他為了豐厚的佣金，就算明知道是凶宅，仍落力推銷給客人。透過阿源這人物，觀眾會遇上「鬼王」高佬鬼(車保羅飾)、「鬼后」重病阿媽(邵音音飾)和「鬼仔」強仔(李鎧霖飾)，他們各有著不為人知的故事。



導演比前更有火

早在1993年，陳果已執導鬼故事《大鬧廣昌隆》，二十多年來，拍攝鬼片經驗豐富，他披露：「這劇本前身並非鬼故事，而是關於香港房屋，說一個推銷凶宅的地產仔生存的問題。後來，投資人說最好是拍鬼戲，我便在一個月內改成現在的故事。我選取了住屋這個香港最嚴重的問題，而凶宅是鬼戲最主流的題材，我把發生在香港的一些議題借來發揮，嘗試把鬼戲提升到另一個層次。」

這是陳果跟黃又南繼《香港有個荷里活》和《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》後再度合作，對又南來說，是一個重要的成長歷程。「因為我年紀漸長，不想再演一些小子的角色，剛巧這次角色較為成熟。很開心阿果想起我，我二話不說，一定參演。」相比起從前的印象，又南表示，陳果向來有團火，這次就更加火。「他追求完美。拍攝每個鏡頭都有份執著，一定要過得他那關才OK。你會見到阿果對自己好狠，不會給自己餘地，這是我要學習的地方。」



平生不作虧心事

在電影裡，阿源推銷凶宅；在現實中，陳果和黃又南對居住方式有著不同的選擇。黃又南寧可租樓居住，他坦言：「我現在未夠錢買樓，要儲很多錢才成事。這兩年，我的工作量不多，就算有錢，我也會先儲起來，不敢冒險買樓，但求安心。」至於陳果，他有自置物業，但一直不敢把物業放租。他笑說：「我有一層樓，買後空置了兩、三年，但我不肯租出去。我怕租出去，如果發生甚麼事，到時變了凶宅就麻煩了。」

「鬼同你住」，黃又南十多年前在台灣工作時，曾經於入住的酒店遇上靈異事，對於人和鬼的微妙關係，他別有一番體會。「我其實很驚鬼，如果遇上凶宅，我一定連門口都不敢踏進去。對於鬼，大家應該敬而遠之，自己會覺得舒服些。」陳果回應：「我們拍戲，旁邊的人時常撞鬼；我時運沒那麼低，暫時沒有發生過不愉快事件。你沒有做虧心事，他們應該不會來搞你的，就算真的發生事情，你當作是看錯，或是不理會他們，可能會沒事。」陳果認為雖然鬼防不勝防，但人有時其實更恐怖，人的心理變態更加可怕，尤其是這二十年來，香港人的變化很得人驚呢！



