「量子產品」有神效？專家：都是假的

萬物都可以加入量子，變成有保健、治療效果的「神器」？《新京報》報道，內地近年湧現大批打著「量子科技」旗號的產品，量子底褲、量子胸圍、量子頸巾、量子手套、量子眼鏡、量子鞋墊、量子水、量子化妝品、量子水杯酒杯、量子花盆……應有盡有。報道集中調查量子內衣、胸圍，發現淘寶有不少店舖售賣量子內衣，價格由十幾至過百元(人民幣，下同)不等，「功效」愈強大、售價愈高。

其中一款售549元買一送一的胸圍，宣稱集合四大科技：光量子疚片+微型旋磁機+中醫按摩手法+手機App，當中光量子疚片宣稱是利用量子共振原理作用於胸部天溪穴。其他量子內衣也以植入量子晶片為主打，聲稱可「改善乳腺微循環，清理血管，改善亞健康」、「打通人體微循環，解決身體堵塞問題，增加耐力，睡眠好」等。有賣家表示，帶有量子晶片的保健內衣可以促進胸部血液循環，「買家回饋不錯，長期穿戴效果更好」，但對於是何原理及如何證明產品有益於健康，賣家沒有回應。

有量子內衣零售價近4萬

報道再深入行業調查，發現有從事「量子能量植入」的工廠，僅以每塊3元至3.5元的價格，為客戶產品植入「最關鍵」的量子晶片，還可以為客戶代工生產產品，「內衣每公斤500元，水杯每立方1,000元」。涉事工廠更宣稱，其客戶的女士胸圍零售價相當可觀，有698元、1,280元，內衣更有980元、6,800元、9,800元、12,800元、19,800元，甚至高達39,800元。涉事工廠又極力推銷，指其量子晶片有促進血液循環、增加機體能量效果，「哪裡不舒服就放到哪裡」「隔著衣服也可以」；其網站則介紹，曾為上海某知名電視購物公司產品植入量子，將一款掛飾由成本5元提升到零售199元，銷量超過2億。

不過，中國消費者協會日前發出消費警示，指當前市面所謂量子產品都名不副實，廣告中宣稱的神奇功效亦涉嫌虛假宣傳。全國多地都有市場監管部門立案查處以量子科技為噱頭的違法違規企業經營行為，涉嫌犯罪的移交公安機關。中科院院士、中國科學技術大學教授郭光燦更指出，量子科技多數應用於國防，目前距離量子科技日常實用化還有一定距離，直言市場上許多帶有「量子」二字的的產品「都是假的」，而且「短時間內量子產品也不可能走進千家萬戶」。

