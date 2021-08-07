七一刺警｜4港大生涉宣揚恐怖主義被捕 消息：3人將被落案起訴明提堂

警方國安處拘捕4名港大學生，包括港大學生會前會長郭永皓、港大評議會主席張敬生、文學院學生會前外務副主席容頌禧，李國賢堂學生會前代表杜林丞亨。消息指，4人將被通宵扣查，除張敬生外，其餘3人將被落案起訴，明早於西九龍裁判法院提堂。

相關新聞：七一刺警｜稱宣揚恐怖主義須睇意圖 湯家驊：投贊成票或獻花者可能違法

國安處高級警司李桂華今早交代事件，他說被捕4人是港大學生會評議會會員，涉嫌上月7日在港大評議會通過動議，悼念七一刺警案的施襲者，讚揚、美化、合理化有關施襲行為，形容他是「烈士」、「有勇氣」、「為港犧牲」，並用自己的「宣傳機器」向外發布悼念消息，達到宣揚恐怖主義的程度，很多外國例子都是以反恐條例處理，強調是「放諸四海皆準」的標準。他形容議案「相當咋舌」，當局並非不准人談論事件，但「借機會去宣揚恐怖主義係唔得」。

至於當日其餘與會人士，約30人投票贊成通過議案，亦有人投棄權票等，李桂華說警方會接見他們，了解清楚他們當中的角色及投票理由等，聲稱希望盡快解決事情，令學生回復正常生活。

不評論有人聲援721白衣人暴動案罪成被告

被問到港大評議會撤回議案，當局是否不容許學生改過，李桂華說警方是執法者，選擇不多，如有人犯法，警方不去處理是瀆職，有關問題需交法庭處理。對於有人在街站聲援721元朗事件中涉暴動襲擊市民的白衣人是否同樣宣揚恐怖主義，李桂華就說有關事件與今次事件無關，對案件掌握不多，不回應及評論有關問題。

至於政務司長李家超早前回應拘捕事件，指任何人及組織違反包括《港區國安法》的法律，執法部門必須依法處置，強調香港是守法社會，任何人必需要為自己行為負責，希望大家做任何事前都從守法的角度去三思。他又說，政府角度是不希望見到有人犯法，希望共建一個守法城市。

鄧炳強：學生身份只能求情提出

保安局長鄧炳強表示，4名被捕的港大學生涉嫌串謀宣揚恐怖主義，可能會導致無辜人士被激動，從而加入或參加恐怖活動，強調是嚴重的罪行，不論是任何身份的人士，如果犯法都需要付出代價，警方都會一視同仁，不會因此而不檢控，至於學生或其他特定身份是否構成求情因素，只能在法庭上提出。

相關新聞：

七一刺警｜消息指警方國安處拘捕3名港大學生

七一刺警｜港大學苑：校方要求學生會7日內遷出學生會大樓

七一刺警｜港大禁評議會學生進入校園 7校董會成員要求撤回

警國安處搜港大學生會大樓 消息：遭舉報涉哀悼七一刺警事件

七一刺警｜港大學生會撤回哀悼疑兇動議 三聯會稱沒參與討論