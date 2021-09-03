內地要求明星藝人網絡主播年底前補稅

內地不少藝人藉開設工作室避稅逃稅，國家稅務總局昨表示，近日已發通知要求進一步加強文娛從業人員稅收管理，明星藝人、網絡主播成立的工作室和企業，要依法依規建帳建制申報納稅，並採用「查帳徵收」方式申報納稅，今年底前能夠主動報告並及時糾正2020年度涉稅問題者，可依法從輕、減輕或者免受處罰；被稅務機關查實及督促整改卻拒絕配合，責令限期改善。若情況嚴重，「嚴肅依法查處」。

稅務機關將定期抽查明星主播稅務

稅務總局提到，稅務機關要定期展開稅收風險分析，而近期要結合2020年度個人所得稅匯算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網絡主播進行一對一風險提示和督促整改，並要定期對明星藝人、網絡主播進行「雙隨機、一公開」(隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開)稅收檢查，加強對文娛行業偷稅逃稅典型案件查處震懾和曝光力度。

稅務總局同時要求，要切實規範文娛行業涉稅優惠管理，各級稅務機關不得執行各類違規設置或以變通方式實施的稅收優惠，同時要依法核查明星藝人、網絡主播是否應享受稅收優惠，既要嚴格禁止擴大稅收優惠政策執行範圍，也要確保相關企業和個人依法依規應享盡享稅收優惠。

今年逾700家明星工作室註銷

內地官媒「中國新聞社」旗下「中新經緯」報道，「天眼查」數據顯示，截至本月12日，今年已有七百多家藝人經紀相關企業註銷，包括林心如、劉詩詩、吳京等。內地「第一財經」則引述多名財稅專家指，繼2018年總務總局加強影視行業稅收監管，一眾明星補稅約118億元(人民幣，下同)後，稅務總局近日的通知，將令今年底前出現第二波明星、網紅主播補稅潮，而由於去年個人所得稅匯算已於5月底結束，明星等補稅還需要繳交滯納金。至於今次補稅要求除明星外還納入網紅主播，專家普遍認為是因為網紅收入也較一般人高，亦是公眾人物，且偷逃稅風險較大，故一併納入監管。

查帳徵收比核定徵收更公平

專家還談到「查帳徵收」，即根據明星工作室實際收入和費用等情況來據實徵稅。目前內地工資薪金、勞動報酬等個人所得稅最高邊際稅率為45%，收入動輒百萬、千萬甚至過億元的明星、網紅，很容易就適用45%最高稅率，明星等遂紛紛以個人獨資企業、合夥企業、個體工商戶等形式設立工作室，變成適用35%最高個稅稅率，減輕稅務負擔。

部分地方則對明星工作室採取「核定徵收」，按照毛收入給予很低的稅率。根據百度百科，核定徵收即納稅人的會計帳簿不健全，資料殘缺難以查帳，或者其他原因難以準確確定納稅人應納稅額，稅務機關就採用合理方法，依法核定納稅人應納稅款。報道舉例指，若一位明星的工作室一年收入1億元，採取核定徵收，按照應稅利潤10%計算，實際應納稅額為1,000萬元，按照5%至35%個稅超額稅率計算，實際繳稅約340多萬元，即實際個稅稅負只有3.4%左右。專家認為，相比「核定徵收」，採用「查帳徵收」後，明星工作室的稅負肯定明顯提高，亦更加公平。

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