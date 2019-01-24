古巴示威｜罕見數千人上街 抗議糧食短缺物價高漲抗疫不力

古巴爆發近年罕見大型示威，首都哈瓦那等地昨有數千人上街，抗議政府在新冠肺炎疫情下抗疫不力、糧食短缺，以及物價高漲，要求總統亞斯卡內爾落台。示威者高呼「自由」和「總統下台」口號，現場有架設了機關槍的特種部隊吉普車戒備，也有便衣警員和安全部隊人員，另有警員向示威者噴胡椒噴霧，一名為美聯社工作的攝影師被噴中。路透社報道，約二十多人被捕。

總統：美國網上挑撥

一名53歲的跳舞教師稱，「我們生活真的很艱難，需改變制度」。在哈瓦那，有示威者推翻無人的警車洩憤，又向警車擲石，並向防暴警察高呼「鎮壓者」。部分示威者稱，他們在網上看見有示威，走到街上加入。亞斯卡內爾發表電視講話斥責美國挑撥，稱相信許多民眾是真的不滿，但受到美國精心策劃的社交網運動，以及混在普通市民中僱傭兵操弄。他又警告，不會容忍進一步的挑釁，並呼籲政府支持者對抗「挑釁」。美國國務院西半球事務代理助理​國務卿Julie Chung稱，關注古巴的示威，以及支持古巴人民和平集會的權利。

佛羅里達國際大學拉丁美歷史助理教授Michael Bustamante指，今次示威是自1994年夏天以來最大型，「但這次不只首都有示威，甚至似乎是由其他地區開始」。昨日的示威約在中午，先在哈瓦那鄰近省份阿爾特米薩的聖安東尼奧德洛斯巴尼奧斯自治區開始，社交網片段可見，數百名居民高叫反政府口號，從要求政府提供新冠疫苗接種，以至抗議日間停電和缺乏藥物。哈瓦那的示威在下午3時開始，示威者圖往革命廣場，安全部隊阻止，至約晚上8時，民眾陸續散去。在疫情下，古巴晚上9時實施宵禁，各地示威也在此前結束。