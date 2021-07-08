唐英傑案｜指定法官裁定3項控罪表證成立
37 分前
唐英傑案｜指定法官裁定3項控罪表證成立
首宗《國安法》案件審訊踏入第10日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線。高等法院3名指定法官裁定，被告3項控罪表證成立，包括煽動他人分裂國家、恐怖活動，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被告須就全部控罪答辯。
控方昨日已完成傳召所有證人。辯方要求法官裁定案件表證不成立，理據包括單憑「光時」口號斷定煽動意圖不合理、口號原意不具推翻政權意圖、被告撞向警員前曾煞車，以及警員傷勢不嚴重。但控方反駁，被告三次無視警員防線，加上行為引起途人拍手歡呼，明顯屬於煽惑。(詳見審訊第九日道)
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首宗國安法案件審訊報道
首日：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪
第二日：曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員
第三日：警供稱原冀攔截被告 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」
第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車
第五日：控方召劉智鵬解釋「光時」 意指從當權者手中奪回香港
第六日：嶺大劉智鵬：「光時」口號與港獨有直接關係
第七日：被告中史差未必理解「光時」含意 劉智鵬：假設所有人均知其意
第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失 官押後至明早再訊
第九日：辯方稱單憑「光時」歷史推斷被告意圖不合理 官明判表證是否成立
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/唐英傑案｜指定法官裁定3項控罪表證成立-275204