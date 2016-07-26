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恐慌逃離 睹慘況英軍落淚 嬰孩遭拋過喀布爾機場圍欄
3 小時前
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恐慌逃離 睹慘況英軍落淚 嬰孩遭拋過喀布爾機場圍欄
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圍牆內士兵接過幼兒。
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民眾將嬰兒傳往機場圍欄。

塔利班周日奪取阿富汗政權後，不斷有阿富汗人湧到喀布爾機場望有機會離開，網傳片段可見母親將幼兒傳給圍牆另一邊的西方士兵，另有短片顯示民眾接力將一名手抱大嬰兒傳到裝有倒刺鐵絲圍牆前。有上載段片的網民稱，「民眾拼命逃離塔利班，他們將嬰兒和小孩傳向喀布爾機場閘門。」有英軍長官稱悲慘情況令士兵不禁落淚，「婦女將她們的嬰兒拋過倒刺鐵絲，懇求士兵接住，部分嬰兒掛在鐵絲上」。部分英軍更須接受心理輔導。

那名長官還說，一名驚恐喊著的婦人抱著4歲女兒到機場，向官員說她的丈夫加入了塔利班和鞭打她，「阿富汗變成塔利班，塔利班是恐怖分子，我丈夫是恐怖分子塔利班」。被問到她要去哪個國家，她說：「美國、加拿大、法國，只有我和女兒……任何地方、任何國家。」這反映了很多母親在阿富汗面臨的恐懼。英國國防大臣華禮仕呼籲民眾不要再拋孩童過圍欄，沒有父母親陪同的孩童不能上機。在周三晚，美軍一度施放催淚彈阻止民眾湧入機場，塔利班昨亦開槍警告民眾，阻止他們到機場。


各地現反塔利班示威  塔利班：不行民主體制
除了東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)周三有反塔利班示威，網上片段可見東南部最大城市霍斯特(Khost)也有民眾手持阿富汗國旗上街，塔利班武裝分子開槍警告，並追著持國旗的人士。其他地區也有類似示威，並傳出有死傷。

塔利班高級成員哈希米表明，新政權不會實行民主體制，或成立一個管治委員會，架構與塔利班1996至2001年統治阿富汗時類似，委員會首長類似西方國家的總統；塔利班領袖阿洪扎達很可能擔任比委員會更高角色，其副手或任總統。至於女性權利，哈希米指，會由伊斯蘭學者委員會決定女性日後衣飾，以及是否繼續享有工作及接受教育權利，與塔利班發言人日前所稱似乎有出入。

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英軍從圍牆外接過一名嬰兒。(互聯網)
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在昨日脫離英國獨立紀念日，喀布爾民眾揮舞代表阿富汗國旗的三色布，三色布成為抗塔利班象徵。 (美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/恐慌逃離-睹慘況英軍落淚-嬰孩遭拋過喀布爾機場圍欄-281134
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